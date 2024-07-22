ترامب: هزيمة هاريس ستكون أسهل بكثير من هزيمة أسوأ رئيس أمريكي جو بايدن

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صرح الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري دونالد ترامب، بأن هزيمة كامالا هاريس في الانتخابات الرئاسية الأمريكية سيكون أسهل بكثير من هزيمة جو بايدن.



وقال ترامب في تصريح لشبكة "سي إن إن" عقب انسحاب بايدن من السباق الرئاسي، إن "هزيمة هاريس في الانتخابات الرئاسية الأمريكية ستكون أسهل بكثير من هزيمة بايدن".





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كما وصف المرشح الجمهوري الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن بأنه "أسوأ رئيس"، عقب قراره الانسحاب من سباق رئاسة البيت الأبيض.



هذا وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن مساء يوم الأحد انسحابه من سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية في مواجهة الرئيس السابق دونالد ترامب.



وأشار بايدن إلى أن "من مصلحة حزبي وبلدي أن أتنحى وأركز فقط على أداء واجباتي كرئيس للفترة المتبقية من ولايتي"، مضيفا أنه سيتحدث إلى الأمة في وقت لاحق من هذا الأسبوع ويقدم المزيد من التفاصيل حول قراره.



كما أعلن بايدن المنسحب من سباق الرئاسة دعمه لترشيح نائبته كامالا هاريس لمنصب مرشح الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024.



ويأتي إعلان بايدن بعد حملة ضغط دامت لأسابيع من قبل القادة الديمقراطيين والمنظمين والمانحين الذين دعوا علانية إلى انسحاب بايدن.



وأثار أداؤه الكارثي في ​​المناظرة الرئاسية لشبكة "CNN" وظهوره بشكل غير متكافئ أمام الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب الشهر الماضي، مخاوف الناخبين لاسيما بشأن تقدمه في السن (81 عاما).