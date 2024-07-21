ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على الحديدة في اليمن

ارتفعت حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على محافظة الحديدة الساحلية غربي اليمن إلى ستة قتلى، وعشرات الجرحى.



وقال مصدر طبي يمني: "عدد ضحايا الغارات التي شنتها المقاتلات الإسرائيلية على صهاريج تخزين الوقود في ميناء الحديدة ارتفع إلى 6 قتلى و84 جريحا".





وأضاف أن الحصيلة مرشحة للارتفاع، خاصة في ظل وجود إصابات خطيرة جراء حروق شديدة.وأكدت قناة "كان" العبرية أن إسرائيل تستعد لصراع طويل الأمد مع الحوثيين بعد استهدافها ميناء الحديدة في اليمن مؤخرا.وعقدت وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريغيف اجتماعا طارئا ليلة أمس السبت، بحثت فيه احتمالات توجيه الحوثيين ضربات لمرافق استراتيجية وحيوية مرتبطة بالوزارة في إسرائيل، ردا على غارات ميناء الحديدة.وذكرت القناة 14 العبرية أن الاجتماع أهاب بشركات القطارات والموانئ والمطارات الاستعداد لكل السيناريوهات.وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري أن طائرات سلاح الجو أغارت على ميناء الحديدة في اليمن "ردا على هجمات الحوثيين على مدار الأشهر التسعة الأخيرة".المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة التابعة للحوثيين العميد يحيى سريع قال إنها "سترد على هذا العدوان السافر ... ولن تتردد في ضرب الأهداف الحيوية للعدو الإسرائيلي .. وفي اعتبار منطقة يافا المحتلة منطقة غير آمنة".المصدر: نوفوستي