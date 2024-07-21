الحوثيون يعلنون تنفيذ عملية عسكرية نوعية في إسرائيل ويؤكدون أن "الرد على العدوان قادم"

بيان القوات المسلحة اليمنية بشأن استهداف أهداف مهمة في منطقةِ "أمِّ الرشراشِ" واستهداف سفينة (Pumba) الأمريكية في البحرِ الأحمر 20-07-2024م

pic.twitter.com/pDx2zMvyI3 — العميد يحيى سريع (@army21ye) July 21, 2024

وأضافوا: "فيما نفذت القوات البحرية وسلاح الجو المسير والقوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية مشتركة استهدفتْ سفينة (Pumba) الأمريكية في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة وقد أدت العملية إلى إصابة السفينة بشكل مباشر بفضلِ الله".وتابعوا: "تؤكد القواتُ المسلحة اليمنية حقها الكامل في الدفاع عن اليمن العزيز ضد العدوان الأمريكي البريطاني وكذلك ضد العدوان الإسرائيلي، وأن هذا العدوان لن يثني اليمن العظيم عن موقفه الثابت تجاه مظلومية الشعب الفلسطيني".وأشار الحوثيون إلى أن "عمليات القوات المسلحة اليمنية بمنطقة العمليات البحرية المحددة سابقا ضد السفن الإسرائيلية والأمريكية والبريطانية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة أو التي تتعامل مع الكيان الإسرائيلي لن تتوقف إلا عندما يتوقف العدوان ويرفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي أن مقاتلاته قصفت مواقع تابعة للحوثيين في اليمن ردا على هجوم بطائرة بدون طيار استهدفت تل أبيب يوم الجمعة.وصرح مسؤولان إقليميان بأن الغارات الإسرائيلية استهدفت مستودعات للغاز والنفط ومحطة كهرباء في منطقة ميناء الحديدة على البحر الأحمر في اليمن.جدير بالذكر أن الحوثيين أعلنوا مسؤوليتهم عن إطلاق طائرة مسيرة بعيدة المدى أصابت مدينة تل أبيب الساحلية، ما أدى إلى مقتل إسرائيلي وإصابة عدد آخر.المصدر: RT