الحوثيون: سنرد على العدوان الإسرائيلي السافر على اليمن ولن نتردد في ضرب الأهداف الحيوية للعدو

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أعلنت حركة "أنصار الله" اليمنية (الحوثيون) مساء اليوم السبت، أنها "سترد على العدوان الإسرائيلي السافر" على اليمن و"لن تتردد في ضرب الأهداف الحيوية للعدو".



وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع: "شن العدو الإسرائيلي عدوانا غاشما على محافظة الحديدة حيث استهدف بعدة غارات محطة الكهرباء التي تغذي مدينة الحديدة الساحلية بالكهرباء واستهدف كذلك ميناء الحديدة وخزانات الوقود وجميعها أهداف مدنية".





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وأضاف سريع: "تؤكد القوات المسلحة اليمنية أنها سترد على هذا العدوان السافر وأنها بعون الله تعالى لن تتردد في ضرب الأهداف الحيوية للعدو الإسرائيلي مع تأكيدِها على ما ورد في بيانها السابق بشأن اعتبار منطقة يافا المحتلة منطقة غير آمنة".



وتابع: "إن القوات المسلحة اليمنية وبتوجيهات قيادتها المؤمنة ومعها كل أبناء الشعب اليمني الحر الأبي الصامد المجاهد لن تتوقف عن عملياتها المساندة لإخوانِنا في غزة مهما كانت التداعيات ومهما كانت النتائج وأنها بعون الله تعالى تُعد العدة لحرب طويلة مع هذا العدو حتى وقف العدوان ورفع الحصار وإيقاف كل جرائمِه المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".



وأكد المتحدث العسكري أن "العدوان الإسرائيلي على اليمن يفرض على كل أبناء الأمة التحرك الجاد نصرة للقضية الفلسطينية ورفضا للعدوان الإسرائيلي وانتصارا لدماء المظلومين في غزة"، مردفا: "إن الشعب اليمني العظيم بقيادته وقواته المسلحة سيتجاوز بعون الله هذا التحدي كما تجاوز بعونِ الله التحديات خلال السنوات الماضية".



في الجهة المقابلة، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعليقا على الغارات التي شنها الجيش الإسرائيلي مساء اليوم على اليمن إن "أنصار الله" تهاجم إسرائيل منذ بداية الحرب، و"سندافع عن أنفسنا بكل طريقة وفي كل جبهة".



وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي أن مقاتلاته قصفت مواقع تابعة للحوثيين في اليمن ردا على هجوم بطائرة بدون طيار استهدف تل أبيب يوم الجمعة.



وصرح مسؤولان إقليميان بأن الغارات الجوية الإسرائيلية استهدفت مستودعات للغاز والنفط ومحطة كهرباء في منطقة ميناء الحديدة على البحر الأحمر في اليمن.





جدير بالذكر أن الحوثيين أعلنوا فجر يوم الجمعة، مسؤوليتهم عن إطلاق طائرة مسيرة بعيدة المدى أصابت مدينة تل أبيب الساحلية، ما أدى إلى مقتل إسرائيلي وإصابة عدد آخر.



وهدد الحوثيون مرارا وتكرارا بتحويل أي رد انتقامي ضدهم إلى حرب طاحنة.