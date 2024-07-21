بنغلادش تمدد حظر التجول للسيطرة على احتجاجات عنيفة أسفرت عن وقوع عشرات القتلى

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فرانس 24 - أعلنت بنغلادش تمديد حظر التجول في البلاد الأحد بهدف السيطرة على الاحتجاجات العنيفة التي تسببت في مقتل العشرات. أما على المستوى السياسي، فتستعد السلطات لجلسة نظر في المحكمة العليا في وقت لاحق الأحد بشأن حصص الوظائف الحكومية المثيرة للجدل. واندلعت هذه التحركات في أعقاب غضب الطلاب ضد حصص الوظائف الحكومية التي تضمنت تخصيص 30 بالمئة من الوظائف لعائلات أولئك الذين ناضلوا من أجل الاستقلال عن باكستان.



أعلنت بنغلادش تمديد حظر التجول الأحد للسيطرة على الاحتجاجات العنيفة التي يقودها الطلاب والتي أسفرت عن مقتل 114 شخصا على الأقل. بالتزامن مع ذلك تستعد السلطات لجلسة نظر في المحكمة العليا في وقت لاحق الأحد بشأن حصص الوظائف الحكومية التي أثارت الغضب.





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وقام الجنود بدوريات في شوارع العاصمة داكا، مركز الاحتجاجات التي تحولت إلى اشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن.



وتم تعليق خدمات الإنترنت والرسائل النصية في بنغلادش منذ الخميس، بينما قامت الشرطة بقمع المتظاهرين الذين تحدوا الحظر المفروض على التجمعات العامة.



وأفادت وسائل إعلام محلية أن حظر التجول الذي تقرر في وقت متأخر الجمعة تم تمديده حتى الساعة الثالثة مساء (09:00 بتوقيت غرينتش) الأحد، حتى بعد جلسة المحكمة العليا، وسيستمر "لفترة غير محددة" بعد رفعه لمدة ساعتين كي يتسنى للناس الحصول على احتياجاتهم.



كما تم إغلاق الجامعات والكليات منذ الأربعاء.



ويذكر أن الاضطرابات اندلعت على مستوى البلاد في أعقاب غضب الطلاب ضد حصص الوظائف الحكومية التي تضمنت تخصيص 30 بالمئة من الوظائف لعائلات أولئك الذين ناضلوا من أجل الاستقلال عن باكستان.



وكانت حكومة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة قد ألغت نظام الحصص في عام 2018، لكن المحكمة أعادته الشهر الماضي.



وعلقت المحكمة العليا القرار بعد طعن الحكومة عليه، وستنظر في القضية اليوم الأحد بعد الموافقة على تقديم موعد الجلسة المقررة في السابع من أغسطس/آب.



كما أن الاحتجاجات، وهي الأكبر منذ إعادة انتخاب حسينة لرابع فترة حكم على التوالي هذا العام، تغذيها أيضا معدلات البطالة المرتفعة بين الشباب، الذين يشكلون ما يقرب من 20 بالمئة من السكان.



ورفعت وزارة الخارجية الأمريكية السبت تحذيرها من السفر إلى بنغلادش إلى المستوى الرابع، وحثت المواطنين الأمريكيين على عدم السفر إلى الدولة الواقعة في جنوب آسيا.



فرانس24/ رويترز