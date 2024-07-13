إعلام عبري: الجيش الإسرائيلي قصف منطقة مواصي خان يونس بقنابل "MK84" الأمريكية الثقيلة (صورة)

قالت وسائل إعلام عبرية مساء يوم السبت إن الجيش الإسرائيلي استخدم قنابل "MK84" الأمريكية التي تزن طنا من المتفجرات في قصف منطقة مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة.



وذكر موقع "ميفزاك لايف" العبري أن القنابل الأمريكية التي استخدمها الجيش في مواصي خان يونس كانت ضمن شحنة الأسلحة التي أخرت الولايات المتحدة تسليمها في شهر مايو الماضي.





والقنبلة "إم كيه 84" (MK84) وتعرف أيضا بـ"مارك 84"، سميت بـ"المطرقة" للضرر الشديد الذي تلحقه إثر انفجارها.وتزن القنبلة حوالي ألفي رطل (900 كيلوغرام تقريبا) وهي قنبلة موجهة لها رأس حربية متفجرة.ووفق المصدر ذاته، فإن القنبلة الثقيلة الموجهة قادرة على إحداث حفرة عرضها 15 مترا وعمقها 11 مترا، وتخترق حتى 38 سم من المعدن أو 3.3 مترا من الخرسانة.وأوضح الموقع أن قنابل من هذا النوع استخدمتها القوات الجوية الإسرائيلية في الهجوم على المفاعل النووي العراقي في 7 يونيو 1981.تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة هي أكبر مورد للأسلحة لإسرائيل.والخميس الماضي، نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن إدارة بايدن وافقت على إرسال قنابل تزن 500 رطل إلى إسرائيل.وقالت المصادر ذاتها إن القنابل الأمريكية في مراحل الشحن ومن المتوقع أن تصل إلى إسرائيل خلال الأسابيع المقبلة.وبالإضافة إلى ذلك، صرح مسؤول أمريكي بأن واشنطن ستواصل تأخير إرسال قنابل تزن 2000 رطل إلى إسرائيل في الوقت الحالي.ن جهتها أفادت صحيفة "معاريف" العبرية بأن سلاح الجو الإسرائيلي يبدو أنه استخدم قنابل "JDAM" المتطورة المصنوعة في الولايات المتحدة في محاولة اغتيال محمد الضيف بمنطقة مواصي خان يونس.وقال روتيم مي تال الرئيس التنفيذي لشركة "Asgard Systems" التي تعمل على تطوير التكنولوجيا العسكرية للصناعات الدفاعية، في حديث مع "معاريف"، "من الواضح أن السلاح الجوي الذي تم به تنفيذ محاولة الاغتيال قنابل JDAM المتقدمة المصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية والتي كانت محور الخلاف في معضلة المساعدات الأمريكية منذ ما قبل بضعة أشهر".وأضاف أنها "دقيقة للغاية ومقاومة لتداخل الاتصالات والحرب الإلكترونية".وصباح السبت أعلن الجيش الإسرائيلي أن محمد الضيف قائد الجناح العسكري لحركة "حماس" ورافع سلامة قائد "لواء خان يونس" للحركة، كانا هدفا للغارة الجوية التي تم شنها على جنوب قطاع غزة صباح اليوم.وحسب مسؤولين عسكريين فإن الرجلين كانا متواجدين في مبنى منخفض الارتفاع واقع بين منطقة المواصي وخان يونس "وسط بيئة مدنية"، لكن ليس في مخيم للنازحين الفلسطينيين حيث أدت الضربة الإسرائيلية إلى مقتل وإصابة عشرات الفلسطينيين.ووفقا لتقديرات الجيش الإسرائيلي، فإنه لم يكن هناك أي رهائن إسرائيليين في الموقع عندما تم تنفيذ الغارة.ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر أمنية إسرائيلية أن "الضيف كان في مكان الهجوم ولا نعرف مصيره وتقديراتنا أنه إن لم يكن قد قتل فقد يكون أصيب بجروح خطيرة"، مضيفة أن معلومات استخباراتية دقيقة وصلت الليلة الماضية حول مكانه ومكان رافع سلامة، وتقرر تنفيذ الهجوم رغم خطر مقتل العشرات من المدنيين.ولا يزال الجيش ينتظر معلومات استخباراتية تؤكد مقتل الضيف وسلامة في الغارة.