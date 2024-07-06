منتخب هولندا يطيح بـ تركيا من أمم أوروبا ويتأهل لنصف نهائي يورو 2024...

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حقق منتخب هولندا فوزًا غاليًا على نظيره تركيا، بهدفين مقابل واحد، في المباراة التي أقيمت مساء يوم السبت، ضمن منافسات دور ربع نهائي كأس أمم أوروبا "يورو 2024".
وبهذه النتيجة، يواجه منتخب هولندا نظيره منتخب إنجلترا في مباراة نصف نهائي كأس أمم أوروبا.
وبهذه النتيجة، يواجه منتخب هولندا نظيره منتخب إنجلترا في مباراة نصف نهائي كأس أمم أوروبا.
NETHERLANDS HAVE TURNED IT AROUND!— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) July 6, 2024
The ball is bundled into the back of the net and Cody Gakpo claims it, but it may well be an own goal.#EURO2024| #beINEURO | #HomeofEuro pic.twitter.com/SYcwEx8Pcz
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