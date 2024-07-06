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منتخب هولندا يطيح بـ تركيا من أمم أوروبا ويتأهل لنصف نهائي يورو 2024...

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Publié le Samedi 06 Juillet 2024 - 22:09 قراءة: 0 د, 27 ث
      
حقق منتخب هولندا فوزًا غاليًا على نظيره تركيا، بهدفين مقابل واحد، في المباراة التي أقيمت مساء يوم السبت، ضمن منافسات دور ربع نهائي كأس أمم أوروبا "يورو 2024".

وبهذه النتيجة، يواجه منتخب هولندا نظيره منتخب إنجلترا في مباراة نصف نهائي كأس أمم أوروبا.


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