فرنسا تقتنص الفوز من البرتغال وتضرب موعداً مع إسبانيا

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تأهل منتخب فرنسا إلى الدور نصف النهائي لبطولة أمم أوروبا يورو 2024، بعد تخطيه عقبة منتخب البرتغال بركلات الترجيح بنتيجة 5 - 3، عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة، على ملعب "فولكسبارك"، ضمن منافسات الدور ربع النهائي، لبطولة أمم أوروبا يورو 2024.



بهذه النتيجة يتأهل منتخب فرنسا لمواجهة نظيره منتخب إسبانيا في الدور قبل النهائي، مساء الثلاثاء المقبل، بعد أن تخطى الأخير منتخب ألمانيا حامل اللقب بنتيجة 2-1.