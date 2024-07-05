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تشارلز الثالث يعيّن كير ستارمر رئيسا للوزراء في بريطانيا

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Publié le Vendredi 05 Juillet 2024 - 14:06 قراءة: 1 د, 11 ث
      
عيّن ملك بريطانيا شارلز الثالث بشكل رسمي، زعيم "حزب العمال" كير ستارمر رئيسا للوزراء بعد اجتماع جرى بينهما في قصر باكينغهام.
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ونشر القصر الملكي البريطاني صورة تظهر الملك مصافحا ستارمر الذي حقق حزبه فوزا ساحقا في الانتخابات. وقبل ذلك، قبل تشارلز الثالث استقالة ريشي سوناك.

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وفور خروجه من قصر باكينغهام كرئيس وزراء لبريطانيا، وصل ستارمر برفقة زوجته فيكتوريا إلى مقر عمله الجديد في داونينغ ستريت، وصافح المؤيدين له أثناء تواجدهم على الرصيف مطلقين صيحات الابتهاج بفوز "حزب العمال" البريطاني الذي يترأسه ستارمر.



وفي أول خطاب له من أمام مكتبه أكد قائلا: "بعد أن أنهى حزب العمال 14 عاما من حكم المحافظين بفوز ساحق في الانتخابات فإن العمل على التغيير سيبدأ على الفور. ولا شك لدينا في أننا سنعيد بناء بريطانيا".


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