تشارلز الثالث يعيّن كير ستارمر رئيسا للوزراء في بريطانيا

ونشر القصر الملكي البريطاني صورة تظهر الملك مصافحا ستارمر الذي حقق حزبه فوزا ساحقا في الانتخابات. وقبل ذلك، قبل تشارلز الثالث استقالة ريشي سوناك.

🤝 The King received in Audience The Rt Hon Sir Keir Starmer MP today and requested him to form a new Administration.



Sir Keir accepted His Majesty's offer and was appointed Prime Minister and First Lord of the Treasury. pic.twitter.com/g1TwdPObbD — The Royal Family (@RoyalFamily) July 5, 2024

In scenes reminiscent of Tony Blair's arrival in 1997, Sir Keir Starmer is greeted by crowds of supporters as he arrives at Downing Streethttps://t.co/fT2zvfjYxd pic.twitter.com/fC9z2ledht — ITV News (@itvnews) July 5, 2024

وفور خروجه من قصر باكينغهام كرئيس وزراء لبريطانيا، وصل ستارمر برفقة زوجته فيكتوريا إلى مقر عمله الجديد في داونينغ ستريت، وصافح المؤيدين له أثناء تواجدهم على الرصيف مطلقين صيحات الابتهاج بفوز "حزب العمال" البريطاني الذي يترأسه ستارمر.وفي أول خطاب له من أمام مكتبه أكد قائلا: "بعد أن أنهى حزب العمال 14 عاما من حكم المحافظين بفوز ساحق في الانتخابات فإن العمل على التغيير سيبدأ على الفور. ولا شك لدينا في أننا سنعيد بناء بريطانيا".