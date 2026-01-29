المنظمة الدولية للهجرة تؤمن العودة الطوعية لـ135 مهاجرا غينيا الى بلدهم الاصلي

أمّنت المنظمة الدولية للهجرة بتونس، أول أمس الثلاثاء، العودة الطوعية لـ135 مهاجرا غينيا الى بلدهم الاصلي عبر رحلة جوية بالمطار الدولي تونس قرطاج نُظّمت في اطار برنامج المنظمة للمساعدة على العودة الطوعية وإعادة الادماج، حسب بلاغ المنظمة.وأضاف بلاغ المنظمة الدولية للهجرة ان برنامج المساعدة على العودة الطوعية يهدف الى ضمان إعادة إدماج المستفدين بشكل مستدام ويتم تقديم هذه المساعدة مباشرة للمهاجرين العائدين على شكل مساعدة مخصصة تهدف الى تلبية الاحتياجات الخاصة لكل شخص مع الاخذ بعين الاعتبار المسار الشخصي للمستفيد على غرار قدراته ونقاط ضعفه وظروف عودته.ولفتت المنظمة الى ان الاتحاد الأوروبي يتولى تمويل هذه المبادرة من خلال برنامج حماية المهاجرين وعودتهم وإعادة إدماجهم في شمال افريقيا ويتم تنفيذها بالتعاون الوثيق مع السلطات التونسية والقنصلية ذات الصلة.وللاشارة سجلت المنظمة الدولية للهجرة بتونس خلال سنة 2025 رقما قياسيا في مجال مساعدة المهاجرين الذين قادتهم رحلات الهجرة الى تونس وعودتهم الطوعية الى بلدانهم الاصلية وإعادة الادماج حيث بلغ 8853 مهاجرا محققة بذلك زيادة بنسبة 28 بالمائة مقارنة بسنة 2024.