نتائج الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية الفرنسية

حقق حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف في فرنسا نتيجة تاريخية في الانتخابات التشريعية بتصدره نتائج الدورة الأولى، حسب تقديرات معهد "إيبسوس تالان" للاستطلاعات. وجاء في المركز الثاني تحالف اليسار (الجبهة الشعبية الجديدة) ثم معكسر الرئيس إيمانويل ماكرون في المركز الثالث.

وحسب تقديرات المعهد فإن "التجمع الوطني" سيحصد ما بين 230 و280 مقعدا في الجمعية الوطنية الجديدة بعد الجولة الثانية، الأحد المقبل، علما أن الغالبية المطلقة تستدعي الفوز بـ289 مقعدا، أما تحالف اليسار فسيحصل على 125 إلى 165 مقعدا.