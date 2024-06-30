الانتخابات الرئاسية الأمريكية: بايدن يحاول طمأنة المانحين مصرحا "أتفهم قلقكم بعد المناظرة"

بايدن يخيب آمال الديمقراطيين خلال المناظرة الأولى أمام ترامب

وتوجه بايدن برفقة زوجته إلى نيوجيرسي، فدافعت جيل من جانبها بقوة عن زوجها البالغ 81 عاما، في مواجهة الدعوات لسحب ترشيحه، قائلة إن "جو ليس الشخص المناسب لهذا المنصب فحسب، بل إنه الشخص الوحيد لهذا المنصب". وحضر هذه الفعالية أيضا حاكم الولاية الديموقراطي فيل مورفي.وقال الرئيس الأميركي "أتفهم قلقكم بعد المناظرة"، متابعا "سأقاتل بقوة أكبر".ودعت هيئة تحرير صحيفة نيويورك تايمز الأميركية الشهيرة الجمعة بايدن إلى الانسحاب من السباق نحو البيت الأبيض غداة المناظرة.ويعتبر محللون أن اختيار الديموقراطيين بديلا لبايدن سيشكل مخاطر سياسية عديدة، وسيتعين على بايدن أن يقرر بنفسه الانسحاب لإفساح المجال أمام مرشح آخر قبل مؤتمر الحزب.وفي حال قرّر بايدن الانسحاب، سيجتمع الديموقراطيون في آب/أغسطس في شيكاغو في ما يُعرف بالمؤتمر "المفتوح"، حيث سيعاد خلط الأوراق ولا سيما أصوات المندوبين الذي صوّتوا للرئيس.وسيكون هذا السيناريو غير مسبوق منذ عام 1968 حين تعيّن على الحزب إيجاد بديل لليندون جونسون بعد أن سحب الأخير ترشّحه في خضم حرب فيتنام.ولم تنضم أي شخصية في الحزب الديموقراطي حتى الآن إلى الأصوات التي تدعو بايدن إلى الانسحاب من السباق. وكرر الرئيسان السابقان باراك أوباما وبيل كلينتون دعمهما لبايدن الجمعة.فرانس 24 / أ ف ب