وزراء بريطانيون يدعون الديمقراطيين الأمريكيين إلى "استبدال بايدن بسرعة"

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نشرت صحيفة "تليغراف" مقالا مطولا أكدت من خلاله أن وزراء بريطانيين دعوا الديمقراطيين الأمريكيين إلى "استبدال بايدن بسرعة".



ووفقا للصحيفة، "ثلاثة وزراء في حكومة سوناك، لم يتم ذكر أسمائهم، أكدوا أنهم دعوا بطرق مختلفة إلى التخلص من مشاكل الرئيس الأمريكي الحالي عن طريق اختيار شخص آخر للترشح للرئاسة وهزيمة ترامب".





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ووصف أنصار الحزب الديمقراطي أداء الرئيس الأمريكي جو بايدن في المناظرة الانتخابية أمام منافسه الجمهوري دونالد ترمب، بالكارثي.



وقال المتابعون إن بايدن بدا تائها، وغير قادر على ملاحقة خصمه، لتظهر دعوات داخل الحزب لتنحية بايدن عن السباق الرئاسي.



كما أظهر استطلاع رأي أجرته وكالة "مورنينج كونسلت" أن 60% من المواطنين الأمريكيين يؤيدون استبدال الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية المقبلة.



يذكر أنه يوم الخميس الماضي، جرت أول مناظرة متلفزة بين الرئيس الأمريكي الحالي بايدن وسلفه ترامب، في أتلانتا بولاية جورجيا، وهي تقام للمرة الأولى في التاريخ الأمريكي من دون جمهور ولا صحفيين، وبلغت مدتها 90 دقيقة.



المصدر: تليغراف