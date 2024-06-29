الانتخابات الرئاسية الأمريكية: هل يمكن أن يُستبدل بايدن بمرشح ديمقراطي آخر؟

فرانس 24 - بعد الأداء المخيب الذي ظهر به الرئيس الديمقراطي جو بايدن خلال المناظرة أمام دونالد ترامب، دعا بعض أعضاء الحزب الديمقراطي مرشحهم بالتنحي من تلقاء نفسه والسماح لمرشح آخر يتمتع بصحة بدينة وعقلية أفضل بمواجهة منافسه الجمهوري.



وعلى الرغم من أن فارق السن بين المرشحين لا يتعدى ثلاث سنوات، إلا أن دونالد ترامب (78 عاما) ظهر خلال المناظرة أكثر حيوية وفي لياقة بدينة جيدة مقارنة بمنافسه الديمقراطي (81 عاما).





شعور بالصدمة

أسماء لخلافة بايدن...لكن

انتفاضة سياسية داخل الحزب الديمقراطي؟

وقد وصف أحد المشرعين في الحزب الديمقراطي في تصريح لوسائل إعلام أمريكية جو بايدن بـ"الملاكم البطل الذي وصل إلى الحلبة بعد أن تجاوز ذروة شبابه ويحتاج إلى ركنه ليعلن الاستسلام"، مضيفا أنه كان يجب أن "يخرج من السباق".من ناحيته، قال ديفيد أكسلرود، أحد كبار مستشاري الرئيس الديمقراطي السابق باراك أوباما لشبكة "سي إن إن" الإخبارية: "هناك شعور بالصدمة إزاء الطريقة التي ظهر بها في بداية هذه المناظرة، وكيف بدا صوته.. لقد بدا مرتبكا بعض الشيء. ستكون هناك مناقشات حول ما إذا كان ينبغي أن يستمر"، مضيفا "هو وحده من يستطيع أن يقرر ما إذا كان سيستمر أم لا".وتوقع أكسلرود أن بايدن لن يترك السباق الانتخابي، مشيرا إلى أن "هذا الرجل لديه الكثير من الفخر ويؤمن بنفسه". لكن متخصصين في الشؤون الأمريكية صرحوا لشبكة "إيه بي سي نيوز" بأن الخيارات محدودة في حال رفض بايدن مغادرة السباق بمحض إرادته.ففي هذه الحالة، ستكون إحدى الحلول المتبقية وفق نائب ديمقراطي لم تكشف القناة الأمريكية عن اسمه هو "تنظيم مؤتمر مفتوح في الحزب الديمقراطي واختيار مرشح جديد من هذا المؤتمر".لكن السؤال الذي يدور في الأذهان هل الوقت كافٍ للقيام بهذه الخطوة التي تتطلب إمكانيات تنظيمية كبيرة ووقتا طويلا في حين تفصلنا من الموعد الانتخابي خمسة أشهر على الأكثر.جدير بالذكر أن سيناريو مماثلا وقع في العام 1968 عندما قرر الرئيس ليندون جونسون عدم الترشح لولاية ثانية بعدما تأكد بأن حظوظه قليلة بالفوز بالانتخاباتأما السؤال الأخر المطروح هو حتى في حال تم تبديل بايدن بمرشح أخر، فلا يعرف أحد مدى حظوظ هذا المرشح الجديد في الفوز أمام ترامب، خاصة وأنه سيكون مرشحا غير معروف مثل بايدن ويجب عليه أن ينظم حملة انتخابية خاطفة غير محسومة مسبقا.ووفق الإعلام الأمريكي المرشح الوحيد الي يمكن أن يخلفه هو الديمقراطي دين فيليبس من ولاية نيوهامبشير. لكن هذا الأخير لم يحصد في ولايته سوى 20 بالمائة من الأصوات خلال الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في حين حصد جو بايدن أكثر من 60 بالمائة من الأصوات.نفس الشيء في ولاية كارولينا الجنوبية حيث حصل بايدن على أكثر من 90 بالمائة من الأصوات.ويدور الحديث عن بدلاء محتملين في حال توفي بايدن قبل موعد الانتخابات أو أصبح غير قادر تماما على مواصلة المعركة الانتخابية.من بينهم حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم وحاكمة ميشيغان غريتشن ويتمر وحاكم إلينوي جيه بي بريتزكر. بالإضافة إلى كامالا هاريس باعتبارها نائبة الرئيس الحالي. لكن معدلات تأييدها أصبحت ضعيفة.ويبدو أن حظوظ الحزب الديمقراطي بالفوز بعهدة جديدة تتراجع مع ارتفاع المخاوف بشأن إمكانية قيادة بايدن الحملة الانتخابية إلى نهايتها بهدف الفوز على ترامب.