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بعد حديث حماس عن كمين.. الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 4 جنود وإصابات خطيرة خلال معارك رفح

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Publié le Mardi 11 Juin 2024 - 06:52 قراءة: 0 د, 51 ث
      
أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، مقتل أربعة عسكريين في معارك بمدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأفادت قناة "i24news" العبرية بأن "الجنود الأربعة قتلوا أثناء تواجدهم في مبنى تم تفخيخه في وقت سابق لدخولهم في مخيم الشابورة في مدينة رفح، وبعد الانفجار لم يتمكن رجال الإنقاذ من تقديم العلاج بسرعة نظرا لتعرضهم لهجوم بقذائف الهاون بالتوازي".

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وبذلك ترتفع حصيلة الجنود القتلى في العملية البرية في غزة الى 295 جنديا، وفق القناة الإسرائيلية.

وأصيب في نفس الحادثة ضابط في دورية جفعاتي وأربعة مقاتلين يتدربون في نفس الدورية بجروح خطيرة فضلا عن إصابة مقاتل آخر بجروح متوسطة، وتم إجلاء جميع المقاتلين لتلقي العلاج الطبي في المستشفى وتم إبلاغ أسرهم.

وكانت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" أعلنت أمس الاثنين، تفجير منزل في مخيم الشابورة بمدينة رفح كانت قوة إسرائيلية قد تحصنت في داخله، مؤكدة مقتل وإصابة عدد من الجنود.

وقالت القسام: "تمكن مجاهدونا من تفجير منزل مفخخ في قوة صهيونية تحصنت بداخله في مخيم الشابورة بمدينة رفح وأوقعوا أفراد القوة بين قتيل وجريح وفور وصول قوة الإنقاذ دك مجاهدونا محيط المنزل الذي تم تفجيره بقذائف الهاون".


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