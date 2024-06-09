أيقونة من تونس العزة والشموخ ...!!.

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بقلم محمد كمال السخيري





الدكتورة جليلة طريطر سيدة تونسية حرة بحثت في العمق وحققت في المسكوت عنه فانفردت وتفردت وحققت طفرة نوعية في كل ما كتب سابقا في تحرير المراة العربية ...!!.



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كم أعتز بابنة جيلي وصديقة العمر وحافظة أسرار إبداعي وتفردي في الكتابة والنقد الأستاذة الدكتورة والباحثة جليلة طريطر التي أصدرت كتبا عديدة وحاضرت في عدة دول أجنبية وتعتبر كتاباتها حول أدب السيرة وهو اختصاصها الذي تميزت فيه بكل اقتدار من أهم المراجع في الجامعات العربية والأجنبية ورغم كل ذلك تكاد لا تراها في المشهد الإعلامي الذي تربعت عليه الراقصات وما شابههن من سقط المتاع والعرجاء والنطيحة وما خلف ذلك السبع ...!!.



كل ذلك لا يهمها ولا يغويها ولكن أن يقضي الإنسان عمره في البحث فتلك مكابدة كبيرة ومعاناة عسيرة وأما الجميل في الأمر أن يسخر نفسه للعلم والمعرفة والإضافة والتجديد ...!!.



كل تعابير الفرح والانتشاء عاجزة اليوم عن توصيف ما أحسست به لما زف إلي خبران جميلان أسعداني كثيرا ...!!.

أولها صدور كتابها الجديد وهو تعريب لنظرية اليومية للناقدة العالمية الكبيرة Béatrice Didier:le journal intime وذلك عن معهد تونس للترجمة وقد قضت الدكتورة جليلة طريطر سنتين في ترجمته حفاظا على اللغة والمبنى والمتن والمعنى ....!!.

وثانيهما كتاب جديد كلفها 15 سنة كاملة من عمرها ويقع في 500 صفحة تقريبا وهو دراسة عن الذات النسائية وتاريخها من اواخر القرن 19 إلى الآن ومن أهم فصوله:إعادة كتابة تحرير المرأة العربية انطلاقا من وثائقها المهملة لا عن طريق الفكر التنويري المهيمن حاليا ...!!.



في كلمة أبشركم بثورة فكرية تونسية جديدة وزلزال فكري وتاريخي وحقائق لم تخطر على بال أحد ستقلب كل الموازين راسا على عقب فعلا وسيحدث انقلاب تام مشفوع بالأدلة والبراهين على كل ما كتب سابقا حول تحرير المرأة العربية وأروع ما في هذا الانقلاب التاريخي الفكري الحضاري النفسجدي أنه بقيادة باحثة تونسية حرة خريجة المدرسة العمومية البورقيبة ...!!.



مؤلفاتها:

-رجع الاصداء في نقد وتحليل أصداء السيرة الذاتية لنجيب محفوظ صدر بالقاهرة عن المجلس الأعلى للثقافة 1997.

-مقومات السيرة الذاتية في الأدب العربي الحديث تونس مركز النشر الجامعي 2004.

-أدب البورتريه النظرية والابداع .تونس دار محمد على الحامي 2011.

-مرائي النساء دراسات في كتابات الذات النسائية العربية.تونس دار تونس للكتاب 2021.

-اليوميات الخاصة لبياتريس ديدياي.تعريب جليلة الطرطر.معهد تونس للترجمة 2022.

-مقالات وبحوث كثيرة بمجلات عربية وأجنبية محكمة.

-مداخل ببليوغرافية في معاجم وموسوعات عربية وأوروبية.



الجوائز:

-جاىزتان عن الكريديف.

-جائزة الشيخ زايد فرع النقد والفنون 2023.



سيدتي الفاضلة بك وبأمثالك أعتز وأفتخر بل تونس بأكملها عامة ومدينة سوسة على وجه الخصوص تعتز وتفتخر ...!!

SMK