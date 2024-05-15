الجزائر.. بيان بشأن العثور على شخص في "زريبة" جاره بعد 3 عقود على اختفائه

وقال مجلس قضاء الجلفة في بيانه: "تلقت مصالح الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالقديد دائرة الشارف، بتاريخ 12 مايو 2024 شكوى المدعو "ب، ل" ضد شخص على أساس التشهير في مواقع التواصل الاجتماعي بأن شقيق الشاكي المدعو "ب،ع" المفقود منذ 30 سنة متواجد في منزل جارهم المدعو "ع، ب"ببلدية القديد داخل زريبة أغنام".