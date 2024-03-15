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كشفت وكالة" رويترز "عن مقترح حماس الذي قالت عنه الحركة مساء أمس انها سلمته لوسطاء في مصر وقطر ويشمل اتفاقا لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.



وبحسب "رويترز"، فإن "المرحلة المرحلة الأولى تشمل الإفراج عن النساء والأطفال وكبار السن والمرضى من الإسرائيليين مقابل الإفراج عن عدد يتراوح بين 700 إلى ألف أسير فلسطيني"، موضحةً أن "100 منهم من أصحاب المؤبدات والأحكام العالية"، وفقا للمقترح الذي يشمل أيضا إطلاق سراح "المجندات النساء".





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بدوره، أفادت وكالة "أ ف ب"، بأن "حماس تقترح هدنة لستة أسابيع في غزة وتبادل رهائن ومعتقلين على مراحل".



يشار إلى أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ذكر أن "موقف حماس الجديد يستند إلى مطالب غير واقعية"، مضيفاً "تحديثا بشأن هذا الأمر سيجري طرحه على حكومة الحرب والمجلس الوزاري الأمني الموسع اليوم".



بدورها قالت قناة الجزيرة: إن حماس عرضت مقترحا لوقف إطلاق النار على 3 مراحل تستمر كل منها 42 يوما.



وأن حماس اشترطت انسحاب قوات الاحتلال بالمرحلة الأولى من شارعي الرشيد وصلاح الدين لعودة النازحين ومرور المساعدات.



كما عرضت حماس مقابل الإفراج عن كل مجندة أسيرة حية 50 أسيرا فلسطينيا، 30 منهم من أصحاب المؤبدات.



واشترطت حماس مع بدء المرحلة الثانية إعلان وقف دائم لإطلاق النار قبل أي تبادل للجنود الأسرى لديها.



مقترح حماس تضمن البدء في عملية الإعمار الشامل لقطاع غزة وإنهاء الحصار مع بدء المرحلة الثالثة.