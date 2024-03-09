رئيس الوزراء الإسباني: سأقترح على برلمان البلاد الاعتراف بدولة فلسطين

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وكالات - قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز اليوم السبت، إنه سيقترح على برلمان بلاده الاعتراف بدولة فلسطين.



وأضاف في مؤتمر حقوقي بمدينة بيلباو: "سأقترح منح اعتراف إسبانيا بالدولة الفلسطينية، وأنا أفعل ذلك عن قناعة أخلاقية لقضية عادلة، ولأنها الوسيلة الوحيدة التي يمكن من خلالها لفلسطين وإسرائيل أن تعيشا معا بسلام كدولتين مستقلتين".





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وألحق سانشيز صوته بأصوات مجموعة من القادة والمسؤولين الحكوميين الأوروبيين الذين قالوا إنهم قد يقدمون دعمهم لحل الدولتين في الشرق الأوسط بينما يتزايد الإحباط الدولي من أفعال إسرائيل في الأراضي الفلسطينية.



وشدد على أن إسبانيا تطالب إسرائيل باحترام القانون الدولي وبإنهاء العنف والاعتراف بالدولتين، وبوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة".



جاءت تصريحات سانشيز في مؤتمر حقوقي بمدينة بيلباو فيما اتجهت شحنات مساعدات إلى غزة وسط أزمة إنسانية في القطاع واستعداد دولي جديد للالتفاف على القيود الإسرائيلية.



وأعلنت وزارة الصحة في غزة في وقت سابق اليوم ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي للقطاع إلى 30960 شهيدا، و72524 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023.







وقالت الوزارة في بيان اليوم السبت: إن "الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 10 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 82 شهيدا و 122 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية"



هذا ودخلت الحرب في غزة يومها الـ155، حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصفه المكثف خاصة على خان يونس ورفح جنوبا، فيما تتفاقم الظروف الإنسانية المأساوية بالقطاع بفعل انعدام الغذاء والمياه.