كاس رابطة أبطال افريقيا: الترجي الرياضي يفوز على الهلال السوداني 1- صفر ويتاهل الى ربع النهائي

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ضمن الترجي الرياضي تاهله الى الدور ربع النهائي لكاس رابطة أبطال افريقيا لكرة القدم اثر فوزه مساء اليوم السبت على الهلال السوداني بنتيجة 1 - صفر في لقاء الجولة الختامية لمنافسات المجموعة الثالثة للمسابقة.

وجاء فوز الترجي الرياضي بفضل هدف ياسين مرياح في دق 23.

وانهى ممثل كرة القدم التونسية مرحلة المجموعات في المركز الثاني ب11 نقطة خلف بيترو اتليتيكو الانغولي الذي تصدر المجموعة ب 12 نقطة اثر تغلبه مساء اليوم السبت على النجم الساحلي بنتيجة 2 _ صفر في لواندا.

وكان الترجي الرياضي يعي اشد الوعي، ان المرور الى الدور ربع النهائي لكاس رابطة أبطال افريقيا، يمر عبر تحقيق نتيجة إيجابية امام الهلال السوداني،الى جانب تقديم مردود جماعي يرتقي الى مستوى التطلعات في ظل ترقب جماهيره الى تاكيد الوجه المرضي الذي ظهر به ابناء البرتغالي ميغل كاردوزو في لقاء النجم الساحلي في الجولة المنقضية.



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ورفع الجهاز الفني للترجي الرياضي لواء الاستمرارية بالتعويل على ذات التشكيلة الاساسية التي واجهت النجم الساحلي الأسبوع الماضي، عملا بمبدا عدم تغيير تشكيلة رابحة، ومن اجل اكسابها اليات التناغم المطلوبة حتى يضمن الفريق سمة الانسجام الجماعي، حيث حافظ كاردوزو على اوراقه الفنية والتكتيكية، عبر مثلت وسط الميدان المتالف من اهولو والعايب وتقا، والذي انيطت له مهمة البناء الهجومي نحو الثالوث ساسي وبوكيا ورودريغو رودريغاز.

وسعى فريق باب سويقة منذ بداية المباراة الى أخذ زمام المبادرة عبر احكام عملية امتلاك الكرة، انطلاقا من منطقة وسط الميدان والتركيز على التبادل السريع للكرة واستثمار سرعة وفنيات اندري بوكيا الذي نجح في خلق الخطورة على دفاع الهلال السوداني، واتيحت تبعاً لذلك فرصة اولى عن طريق روجي اوهولو في دق 7 بتصويبة راسية تصدى لها الحارس فوفانا والذي جدد تالقه وتصدى لتسديدة حسام تقا في دق 10, وبذلك بدا سيناريو المباراة موحيا بسيطرة ترجية وبنوايا تحقيق الفوز رغم ان نتيجة التعادل تكفي الاحمر والاصفر للتاهل الى الدور القادم.

وتابع زملاء توغاي ضغطهم على المنافس السوداني بنفس طريقة الامدادات الموجهة نحو العمق الهجومي، والكرات الثابتة ، وبعد فرصة اولى اتيحت للبرازيلي رودريغو رودريغاز تصدى لها الحارس فوفانا في دق 20, كان ياسين مرياح في دق 23 على موعد مع الشباك بعد ركنية من ساسي توفق على اثرها مدافع الترجي في تحقيق تقدم منطقي لاصحاب الأرض والجمهور.

وعجز ابناء الكونغولي فلوران ايبنغي الذين كانوا بحاجة ماسة للانتصار من اجل التأهل، عن مجاراة النسق الذي فرضه الترجي الرياضي رغم انخفاض منسوب المحاولات الهجومية للاحمر والاصفر بعد هدف الافتتاح، وفشل الهلال في خلق أية فرصة سانحة للتهديف، ليبقى الحارس مميش في اجازة طوال ردهات الفترة الأولى من اللعب والتي انتهت بتقدم ممثل كرة القدم التونسية.

وحاول الهلال السوداني الخروج من مناطقه مع بداية الفترة الثانية من اللعب، املا في العودة في النتيجة ومستغلا بعض الاضطراب في مردود الترجي الرياضي، الا ان المحاولات السودانية لم تشكل خطورة بالغة على اخشاب مميش، باستثناء المخالفة المباشرة للاعب البار كاغواندا في دق 70 والتي تصدى لها حارس الاحمر والاصفر.

وامام انخفاض المردود الجماعي للفريق والتهديدات السودانية المتصاعدة، حرص مدرب الترجي على القيام ببعض التغييرات الفنية باقحام بن حمودة وغشة مكان رودريغو رودريغاز واندري بوكيا من اجل اعطاء حيوية للخط الامامي للفريق، واشفع تلك التغييرات باقحام غيلان الشعلالي لتامين عملية التنشيط الهجومي، وقد أتت تلك التبديلات اكلها،مع التشجيعات الصاخبة لجماهير فريق باب سويقة والتي دفعت باللاعبين الى التقدم مجددا وتهديد مرمى عيسى فوفانا.

و نجح الترجي في حسن التعامل مع الردهات الأخيرة من اللعب باختيار الحيطة والحذر بدخول عمامو وبن علي مكان ساسي وتقا، اذ اختار البرتغالي ورقة الواقعية، من اجل المحافظة على التقدم الى نهاية اللقاء، وهو ما كان ، ليضمن زملاء مرياح ورقة التأهل الى الدور ربع النهائي لكاس رابطة أبطال افريقيا.



واعتمد المدرب ميغل كاردوزو على التشكيلة الاتية: امان الله مميش _ ياسين مرياح _ محمد امين توغاي_ رائد بوشنيبة_ محمد امين بن حميدة _ روجي اهولو_ زكرياء العايب ( غيلان الشعلالي 77)_ حسام تقا ( هاني عمامو 88)_ يان ساسي ( محمد بن علي 88)_ رودريغو رودريغاز(محمد علي بن حمودة 66)_ اندري بوكيا ( حسام غشة 66).



التصريحات



في ما يلي التصريحات التي عقبت مباراة الترجي الرياضي والهلال السوداني(1-0) التي دارت اليوم بملعب رادس في اطار الجولة الاخيرة من منافسات المجموعة الثالثة لكاس رابطة الابطال الافريقية لكرة القدم:



ميغيل كاردوزو (مدرب الترجي الرياضي):

"كانت مقابلة صعبة ومثلت بالنسبة لنا فرصة لتاكيد الوجه المرضي الذي ظهرنا به امام النجم الساحلي في الجولة الماضية. لم نتوفق على مستوى الاحصائيات العامة للمباراة لكن على مستوى الاندفاع والواقعية حققنا الاهم وتمكنا من التاهل الى الدور القادم. مباراة اليوم اكدت ان مردود الفريق قابل للتحسن في المستقبل. وفقنا في تجاوز الفترات الحرجة التي مررنا بها خاصة في الشوط الثاني وهذا امر طبيعي في مثل هذه اللقاءات الحاسمة حيث كان الهلال السوداني منافسا صعب المراس وفي كرة القدم لا يمكن ان تتجاهل المنافس وقدرته على خلق الصعوبات. والاهم بالنسبة الينا اننا قدمنا مباراة متوازنة دفاعا وهجوما وعلينا مواصلة العمل استعدادا للرهانات القادمة حيث لا نفكر الان في اسم منافسنا في الدور ربع النهائي للمسابقة القارية بل ان كل تفكيرنا منصب على المباراة القادمة التي تنتظرنا في البطولة امام الملعب التونسي".



ياسين مرياح (مدافع الترجي الرياضي):

"حققنا نتيجة ايجابية في مباراة كنا مطالبين فيها بالانتصار حيث وفقنا في حسن تطبيق افكار المدرب وتمكنا من ضمان التاهل الى الدور ربع النهائي. اعتقد ان الفريق يسير على السكة الصحيحة بتواجده في هذا الدور المتقدم من المسابقة القارية التي ستكون فيها المهمة اصعب في ظل تواجد منافسين من الطراز الرفيع. نحن مطالبون بمواصلة العمل وتجاوز السلبيات من اجل الذهاب ابعد ما يمكن في هذه المسابقة".



فلورون ايبنغي (مدرب الهلال السوداني):

"قدمنا مباراة سيئة ذلك اننا فشلنا في فرض اسلوب لعبنا وخاصة في الشوط الاول الذي لم نتمكن خلاله من خلق اية فرصة سانحة للتهديف. حاولنا التدارك في الشوط الثاني والرفع من المستوى العام للعب الا ان النجاعة الهجومية كانت مفقودة. اعتقد ان الناحية الذهنية هي التي صنعت الفارق في مباراة اليوم باعتبار وان المقابلات الهامة تتطلب لاعبين يتمتعون بخبرة عالية كما ان نقص المقابلات للهلال السوداني بسبب توقف البطولة المحلية اضر كثيرا بالفريق."

