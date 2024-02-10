العثور على جثمان الطفلة هند رجب و5 من أسرتها بعد 12 يوما من البحث

عثر اليوم السبت، على جثمان الطفلة هند رجب (6 سنوات) وخمسة من أفراد عائلتها (خالها وعائلته)، بعد محاصرة سيارتهم التي كان تقلهم قبل 12 يوما، في منطقة تل الهوا جنوب غربي مدينة غزة.



وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن ذوي الطفلة هند عثروا صباح اليوم على جثمانها وجثامين من كانوا في المركبة، التي حوصرت من قبل دبابات القوات الإسرائيلية في محيط "دوار المالية" بحي تل الهوى، حيث قتل على الفور أفراد عائلتها، باستثنائها وابنة خالها ليان (14 عاما).





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وكان الهلال الأحمر الفلسطيني نشر تسجيلا صوتيا، يسمع فيه صوت الطفلة ليان وهي تحاول إخبار خدمات الإسعاف بما يدور حولها، وتقول: "عمو قاعدين بطخوا علينا، الدبابة جنبنا، إحنا بالسيارة وجنبنا الدبابة"، وبعد ذلك سمع صوت إطلاق وابل من الرصاص بينما كانت ليان تصرخ، لينقطع الاتصال معها بعد ذلك.



المصدر: وفا