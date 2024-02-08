مخابراتي أمريكي: مقابلة كارلسون مع بوتين تثير جنون أمريكا

صرح ضابط المخابرات العسكرية الأمريكية السابق، سكوت ريتر، أن المجتمع الأمريكي كان بحاجة لتلك المقابلة التي أجراها الصحفي تاكر كارلسون مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمعرفة الحقيقة.



وقال ريتر في مقابلة مع قناة "اسأل المفتش" على موقع يوتيوب: "نحن بحاجة إلى هذا، نحتاج إلى أن تصاب أمريكا بالجنون من هذه المقابلة، بالمعنى الجيد للكلمة، نحتاج إلى أن يُظهر الأغبياء جنونهم، ويكشفوا (أنفسهم)".





ووفقا لريتر، فإن "معرفة حقيقة الصراع في أوكرانيا هو أفضل شيء يمكن أن يحدث للمجتمع الأمريكي في الوقت الحالي".ونشر الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون يوم الثلاثاء، مقطع فيديو مصور على موقع التواصل الاجتماعي "X" على خلفية أبراج الكرملين وكاتدرائية المسيح المخلص، ذكر فيه أنه سيجري مقابلة قريبا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وأشار الصحفي إلى أنه" خطط للقيام بذلك لأن الأمريكيين لا علم لهم على الإطلاق بما يحدث في روسيا وأوكرانيا".وأكد كارلسون أن "البيت الأبيض حاول مرتين تعطيل المقابلة" فيما نفت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، هذا التصريح للصحفي.وتضاربت الآراء والتعليقات حول كارلسون حيث يطالب سياسيون وإعلاميون أمريكيون باعتقاله نظرا لأنه "خائن"، فيما يدعو رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك إلى اعتقال من يطالبون بالقبض على كارلسون، تضامنا مع حرية الرأي.وكان المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قد قال صباح اليوم إن كارلسون أجرى مقابلة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم أمس الثلاثاء، مشيرا إلى أن موقف كارلسون "يختلف تماما عما تشيعه عنه وسائل الإعلام الأنغلوساكسونية التقليدية" من أكاذيب واتهامات بالعمالة لروسيا.وبحسب كارلسون، سيتم نشر المقابلة يوم 9 فبراير، الساعة الثانية صباحا بتوقيت موسكو.ووصل كارلسون إلى روسيا أواخر الأسبوع الماضي وأكد أنه سيجري مقابلة مع بوتين، وشدد على أنه دفع تكاليف الرحلة بنفسه، واستغرق الإعداد لها عدة أشهر.