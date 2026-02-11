Babnet   Latest update 15:12 Tunis

وزيرة الشؤون الثقافية تؤكد على أهمية التشاور بين المؤسسات الراجعة لها بالنظر وعلى أهمية العمل الأفقي لما فيه مصلحة الفعل الثقافي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/698c79ab73bf31.20577721_qlfijkmhgoepn.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 11 Février 2026 - 13:43 قراءة: 0 د, 34 ث
      
أكدت وزيرة الشؤون الثقافية أمينة الصّرارفي على أهمية التّشاور والتّعاون بين داخل المؤسسات الراجعة للوزارة بالنظر، وخاصة في ما يتعلق بتنظيم التظاهرات الفنية والثقافية، مشدّدة على أهمية العمل الأفقي لما فيه مصلحة الفعل الثقافي.

ودعت إلى مزيد تطوير أساليب العمل وتعزيز تعصير الإدارة ومواكبة التطوّرات التكنولوجية الحديثة في مجالات الهيكلة والتّسيير وبرامج العمل.

جاء ذلك لدى اجتماعها أمس الثلاثاء 10 فيفري 2026 بالمديرين العامّين ومديري المؤسسات الرّاجعة للوزارة بالنّظر، لمتابعة سير العمل داخل هذه المنشآت.
واطّلعت بالمناسبة على سير عمل منصّة الدّعم الثقافي، موصية بمزيد الحرص على تحسين خدمة هذه المنصّة، وتطوير مواضيع الرسكلة والتكوين بما يتماشى ومتطلبات العمل صلب الوزارة. كما دعت الوزيرة المديرين العامين والمديرين إلى الإعداد الجيّد لميزانية سنة 2027.
الأربعاء 11 فيفري 2026 | 23 شعبان 1447
