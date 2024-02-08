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تاكر كارلسون ينشر الصورة الأولى من مقابلته مع بوتين

Tucker Carlson's social media
Publié le Jeudi 08 Février 2024 - 22:21 قراءة: 1 د, 9 ث
      
نشر الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، اليوم الخميس، في حسابه على أحد موقع التواصل الاجتماعي، الصورة الأولى من المقابلة التي أجراها مع الرئيس فلاديمير بوتين.

وتم التقاط الصورة في الكرملين، حيث ظهرت طاولة صغيرة بين بوتين وكارلسون، وكوب من الماء بالقرب من الصحفي.

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ومنذ نشره مقطع فيديو يعلن فيه عن وصوله موسكو لإجراء حوار مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أصبح تاكر كارلسون بلا مبالغة أشهر الإعلاميين في المشهد السياسي الأمريكي والروسي على حد سواء.

وأشار الصحفي إلى أنه" خطط للقيام بذلك لأن الأمريكيين لا علم لهم على الإطلاق بما يحدث في روسيا وأوكرانيا".

وأكد كارلسون أن "البيت الأبيض حاول مرتين تعطيل المقابلة"، فيما نفت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، ذلك.
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وتضاربت الآراء والتعليقات حول كارلسون حيث يطالب سياسيون وإعلاميون أمريكيون باعتقاله نظرا لأنه "خائن"، فيما يدعو رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك إلى اعتقال من يطالبون بالقبض على كارلسون، تضامنا مع حرية الرأي.

وكان المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قد قال إن كارلسون أجرى مقابلة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم أمس الثلاثاء، مشيرا إلى أن موقف كارلسون "يختلف تماما عما تشيعه عنه وسائل الإعلام الأنغلوساكسونية التقليدية" من أكاذيب واتهامات بالعمالة لروسيا.

ووصل كارلسون إلى روسيا أواخر الأسبوع الماضي وأكد أنه سيجري مقابلة مع بوتين، وأكد أن الإعداد لها استغرق عدة أشهر.

المصدر: "نوفوستي"+RT


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