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إيران تنفذ حكم الإعدام بأعضاء خلية تابعة "للموساد الإسرائيلي"

Publié le Lundi 29 Janvier 2024 - 06:46 قراءة: 0 د, 36 ث
      
نفذت السلطات الإيرانية، اليوم الاثنين، حكم الإعدام بحق 4 أعضاء لخلية تابعة لجهاز "الموساد الإسرائيلي"، تم اعتقالهم إثر تخطيطهم لعمليات تفجير في مدينة أصفهان العام الماضي.

وبحسب وكالة أنباء "فارس"، أعلنت وزارة الأمن الايرانية في يوليو 2022 القبض على خلية عملياتية جندها جهاز الموساد، تسللت إلى إيران بشكل غير قانوني عبر إقليم كردستان العراق بهدف تفجير مصنع لإنتاج المعدات العسكرية والصاروخية في أصفهان.

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وأحيل ملف أعضاء الخلية، المكونة من 4 أشخاص، بعد إتمام التحقيقات إلى محكمة الثورة الإسلامية، وتمت إدانتهم بتهمة التخابر لصالح إسرائيل في 22 سبتمبر الماضي، وصدر حكم الإعدام بحقهم.

وطعن المدانون بالحكم الصادر أمام المحكمة العليا بالبلاد، التي ناقشت بدورها مجددا ملف القضية، ورفضت الطعن المقدم وأيدت بذلك الحكم الابتدائي الصادر، وبموجبه تم تنفيذ حكم الإعدام بحقهم صباح اليوم.


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