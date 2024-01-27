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وزارة الصحة في غزة: ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 26257 شهيدا

Publié le Samedi 27 Janvier 2024 - 16:15 قراءة: 0 د, 40 ث
      
أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع حصيلة الهجمات الإسرائيلية إلى 26257 شهيدا و64797 إصابة منذ تاريخ الـ7 من أكتوبر الماضي.
وأكدت أنه لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، لافتة إلى أن الإسرائيليين يمنعون طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.
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وقالت في بيان: "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 26257 شهيدا و64797 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي".
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وأشارت إلى أنه "في اليوم 113 للعدوان الصهيوني، ارتكب العدو الإسرائيلي 18 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 174 شهيدا و 310 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية". وأكدت أيضا أنه "لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم".


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