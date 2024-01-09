"القــ.سام" تبث مشاهد من استهداف قوة راجلة جنوب حي الزيتون بمدينة غزة

نشرت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" اليوم الثلاثاء، مشاهد من اشتباكات مقاتليها مع قوات الجيش الإسرائيلي المتوغلة جنوب حي الزيتون بمدينة غزة.



وقالت "القسام" عبر قناتها في "تلغرام": "كتائب القسام تستهدف قوة صهيونية راجلة بالأسلحة الرشاشة وتوقعهم بين قتيل وجريح وتستهدف جيب من نوع "همر" وصل لإنقاذ القوة بقذيفة "RBG" وتحقق فيه إصابات مباشرة جنوب حي الزيتون بمدينة غزة".





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وأضافت: "كتائب القسام تفجر نفقين بقوات الاحتلال فور اقترابها من عيني النفقين وتوقع جنود العدو بين قتيل وجريح جنوب حي الزيتون بمدينة غزة".

ملحمة..



جنود الاحتلال يهربون ويختبئون ومجاهدو القسام يتقدمون ويستبسلون pic.twitter.com/Z0DCvM8Pv3 — رضوان الأخرس (@rdooan) January 9, 2024 وأضافت: "كتائب القسام تفجر نفقين بقوات الاحتلال فور اقترابها من عيني النفقين وتوقع جنود العدو بين قتيل وجريح جنوب حي الزيتون بمدينة غزة".