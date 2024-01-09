Babnet

"القــ.سام" تبث مشاهد من استهداف قوة راجلة جنوب حي الزيتون بمدينة غزة

Publié le Mardi 09 Janvier 2024 - 20:44 قراءة: 0 د, 32 ث
      
نشرت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" اليوم الثلاثاء، مشاهد من اشتباكات مقاتليها مع قوات الجيش الإسرائيلي المتوغلة جنوب حي الزيتون بمدينة غزة.

وقالت "القسام" عبر قناتها في "تلغرام": "كتائب القسام تستهدف قوة صهيونية راجلة بالأسلحة الرشاشة وتوقعهم بين قتيل وجريح وتستهدف جيب من نوع "همر" وصل لإنقاذ القوة بقذيفة "RBG" وتحقق فيه إصابات مباشرة جنوب حي الزيتون بمدينة غزة".

...

وأضافت: "كتائب القسام تفجر نفقين بقوات الاحتلال فور اقترابها من عيني النفقين وتوقع جنود العدو بين قتيل وجريح جنوب حي الزيتون بمدينة غزة".


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 280112


babnet

All news...

Toutes les news...
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Babnet Last updated 21:05 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Babnet Last updated 21:05 Tunis
All Radio in One    
*.*.*