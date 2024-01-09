من أصول يهودية تونسية.. ماكرون يوجه "رسالة حارة" لرئيس حكومته الجديد

وجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رسالة إلى رئيس الحكومة الجديد غابرييل أتال، في أعقاب تعيينه رئيسا للوزراء اليوم الثلاثاء.
وقال ماكرون في رسالته التي نشرها عبر صفحته الرسمية في منصة "إكس": "عزيزي غابرييل أتال.. أعلم أنني أستطيع الاعتماد على طاقتكم والتزامكم بتنفيذ مشروع إعادة التسلح والتجديد الذي أعلنته".
وقال ماكرون في رسالته التي نشرها عبر صفحته الرسمية في منصة "إكس": "عزيزي غابرييل أتال.. أعلم أنني أستطيع الاعتماد على طاقتكم والتزامكم بتنفيذ مشروع إعادة التسلح والتجديد الذي أعلنته".
وأضاف: "وفاء لروح عام 2017: التفوق والجرأة. في خدمة الأمة والفرنسيين".
وعين الرئيس الفرنسي غابرييل أتال، البالغ من العمر 34 عاما، رئيسا للوزراء، ليصبح بذلك أصغر رئيس حكومة في فرنسا وأول مثلي الجنس علنا، بعد أن قبل أمس الاثنين، استقالة رئيسة الوزراء السابقة إليزابيث بورن، البالغة من العمر 62 عاما.
من هو رئيس الحكومة الفرنسية الجديد؟
ولد غابرييل نيسيم أتال سنة 1989 في مدينة كلامار لعائلة ثرية. كان والده إيف أتال محاميا ومنتجا سينمائيا، وهو من أصول يهودية تونسية.
EN DIRECT | Cérémonie de passation de pouvoir à Matignon entre @Elisabeth_Borne et @GabrielAttal. https://t.co/YIrCrsaAed— Gouvernement (@gouvernementFR) January 9, 2024
ووالدته ماري دو كوريس كانت موظفة في شركة إنتاج وهي مسيحية أرثوذكسية ذات أصول يونانية من سكان مدينة أوديسا في أوكرانيا.
عندما كان شابا، كان على علاقة مع المغنية جويس جوناثان ومنذ 2017، دخل في عقد مدني مع النائب الأوروبي ستيفان سيجورني قبل أن يعلن في ديسمبر 2018 عن مثليته الجنسية.
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