من أصول يهودية تونسية.. ماكرون يوجه "رسالة حارة" لرئيس حكومته الجديد

من هو رئيس الحكومة الفرنسية الجديد؟

EN DIRECT | Cérémonie de passation de pouvoir à Matignon entre @Elisabeth_Borne et @GabrielAttal. https://t.co/YIrCrsaAed — Gouvernement (@gouvernementFR) January 9, 2024

وأضاف: "وفاء لروح عام 2017: التفوق والجرأة. في خدمة الأمة والفرنسيين".وعين الرئيس الفرنسي غابرييل أتال، البالغ من العمر 34 عاما، رئيسا للوزراء، ليصبح بذلك أصغر رئيس حكومة في فرنسا وأول مثلي الجنس علنا، بعد أن قبل أمس الاثنين، استقالة رئيسة الوزراء السابقة إليزابيث بورن، البالغة من العمر 62 عاما.ولد غابرييل نيسيم أتال سنة 1989 في مدينة كلامار لعائلة ثرية. كان والده إيف أتال محاميا ومنتجا سينمائيا، وهو من أصول يهودية تونسية.ووالدته ماري دو كوريس كانت موظفة في شركة إنتاج وهي مسيحية أرثوذكسية ذات أصول يونانية من سكان مدينة أوديسا في أوكرانيا.عندما كان شابا، كان على علاقة مع المغنية جويس جوناثان ومنذ 2017، دخل في عقد مدني مع النائب الأوروبي ستيفان سيجورني قبل أن يعلن في ديسمبر 2018 عن مثليته الجنسية.