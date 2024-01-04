فنزويلا تسجل أعلى نسبة للتضخم في العالم ولبنان يحلّ ثانيا

أفادت وكالة "نوفوستي" بأن فنزويلا سجلت حتى أكتوبر الماضي أعلى نسبة للتضخم في العالم حيث ارتفعت كلفة الخدمات والمعيشة بواقع 317%، متقدمة على لبنان الذي حل ثانيا بـ215%.





وأضافت الوكالة اعتمادا على إحصائيات 193 دولة أن لبنان حل في المركز الثاني عالميا حيث بلغت نسبة التضخم السنوي 215%.



وجاءت بعد لبنان الأرجنتين بواقع 143%، وتركيا 61.4%، وسيراليون 54.6%.وفي أوروبا تم تسجيل أعلى معدل للتضخم في هنغاريا بواقع 9.9%، وصربيا 8.5%، ورومانيا 8.1%، فيما تم تسجيل أدنى مؤشرات للتضخم في بلجيكا بواقع 0.4% والدنمارك 0.1%.وفي الشرق الأوسط كان لبنان وتركيا وإيران هي الدول المتصدرة من حيث نمو الأسعار بواقع 39.2%، في حين كان التضخم أكثر تواضعا في ليبيا حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.1%.وبين الدول الآسيوية تم تسجيل أعلى نمو للأسعار في باكستان بواقع 26.9%، ولاوس 25.8%، وكازاخستان 10.8%، فيما سجل أدنى نسبة للتضخم في بروناي بواقع 0.1%.وسجلت نصف بلدان العالم حتى أكتوبر الماضي نموا متفاوتا في الأسعار بلغ متوسطه 4.8%، حيث ارتفعت الأسعار في روسيا 6.7%، وبولندا 6.6%.وتباطأ التضخم في أكتوبر الماضي في 97 دولة حول العالم، حيث سجل التباطؤ الأكبر في هايتي بواقع 9 نقاط مئوية.وسجلت سورينام تباطؤا بواقع 8 نقاط مئوية، ورواندا 5.5 نقطة مئوية.