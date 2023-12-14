"كتائب القسام": استهدفنا 4 دبابات ميركافا و4 ناقلات جند إسرائيلية في منطقة الشيخ رضوان بمدينة غزة

وكالات - أعلنت كتائب القسام، الخميس، أنها استهدفت 8 آليات عسكرية إسرائيلية في مدينة غزة، فيما أكدت سرايا القدس أنها خاضت اشتباكات ضارية في عدة محاور شرق غزة وغربها.



وفي بيانات متتالية أعلنت القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أن "مجاهديها تمكنوا من استهداف 4 دبابات ميركافا و4 ناقلات جند صهيونية في منطقة الشيخ الرضوان بمدينة غزة بقذائف الياسين 105".





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وأضافت، أنه "بعد عودتهم من خطوط القتال في حي الشجاعية.. أبلغ مجاهدو القسام باستهداف قوة صهيونية راجلة في شارع حسنين بعبوات ناسفة شديدة الانفجار، وأكد مجاهدونا مقتل ما لا يقل عن 10 من ضباط وجنود العدو".



بدورها، قالت سرايا القدس، الجناح العسكري للجهاد الإسلامي، إنه "فجر اليوم خضنا اشتباكات ضارية مع جنود العدو الصهيوني في محاور التقدم الزيتون والشجاعية شرق غزة والشيخ رضوان غرب غزة بالقذائف والأسلحة الرشاشة".



وأعلنت سرايا القدس أنها "قصفت موقع "صوفا" والتحشيدات العسكرية في محيطه برشقات صاروخية".



يتبع..