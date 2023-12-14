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الجيش الإسرائيلي يعلن ارتفاع حصيله قتلاه إلى 445 منذ الـ 7 من أكتوبر الماضي

Publié le Jeudi 14 Decembre 2023 - 08:15 قراءة: 0 د, 43 ث
      
أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس مقتل جندي جديد في معارك قطاع غزة، لترتفع حصيلة قتلاه إلى 445 منذ 7 أكتوبر الماضي.

ووفقا لبيان الجيش عبر موقعه الرسمي قتل الرائد (احتياط) إليشا ليفينسترن 38 عاما في معركة جنوب قطاع غزة، وهو مقاتل في كتيبة المدرعات 8104.

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وأعلن الجيش الإسرائيلي أمس الأربعاء مقتل 10 عسكريين في معارك شمالي قطاع غزة، وهذا أكبر عدد من القتلى تعلن عنه إسرائيل خلال يوم واحد.

فيما أعلنت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الثلاثاء أن عدد العسكريين الإسرائيليين الذين قتلوا منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة في الـ27 من أكتوبر الماضي بلغ 105.

ودخلت الحرب على قطاع غزة يومها الـ69 حيث تستمر القوات الإسرائيلية في قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب القطاع، وسط اشتباكات عنيفة ومخاوف دولية من تفاقم الكارثة الإنسانية.

هذا وارتفعت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى أكثر من 18000 شهيد وأكثر من و49600 جريح منذ الـ7 من أكتوبر الماضي.


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