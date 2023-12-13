الأرجنتين تخفض قيمة العملة الوطنية 50%

أعلنت حكومة الرئيس الأرجنتيني الجديد خافيير ميلي أمس الثلاثاء خفض قيمة العملة الوطنية أكثر من 50% من قيمتها، ليصبح الدولار أكثر من 800 بيزو.



وترمي هذه الخطوة لإرساء الاستقرار في الاقتصاد الذي يعاني من تضخم مزمن ومديونية عامة ضخمة وزيادة القوة الشرائية للمواطنين.





...



ويأتي هذا الخفض في إطار سلسلة إجراءات "طارئة" أعلن عنها وزير الاقتصاد لويس كابوتو وتشمل تقليص الدعم الحكومي للوقود والنقل.



وكان وزير الاقتصاد الجديد لويس كابوتو قد أشار أمس إلى أن الأرجنتين ستخفض قيمة البيزو أكثر من 50% وستخفض دعم الطاقة وستلغي مناقصات الأشغال العامة في خطوة تهدف لحل أسوأ أزمة تشهدها البلاد منذ عقود.



وقال كابوتو إن "الخطوة ستكون مؤلمة على المدى القصير لكنها ضرورية لخفض العجز المالي ومعدل التضخم إلى ثلاثة أرقام".



وعقب تولي الرئيس الأرجنتيني الجديد خافيير ميلي بدأ بالوفاء بوعوده خلال حملته الانتخابية، حيث خفض عدد الوزارات في من 18 إلى 9.



والوزارات الـ9 المتبقية هي: الدفاع والخارجية، والاقتصاد، والشؤون الداخلية والأمن، والبنية التحتية، والعدل، والتجارة الدولية، والدين، والصحة، ورأس المال البشري.