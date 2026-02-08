Babnet   Latest update 22:13 Tunis

جندوبة: أطباء متطوّعون يؤمّنون فحوصات مجانية في عدّة اختصاصات لفائدة عدد من أهالي بني مطير بمعتمدية فرنانة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/696def21117363.18402567_epoigmhlfjqkn.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Dimanche 08 Février 2026 - 21:45
      
 انتفع عدد من متساكني بني مطير من معتمديّة فرنانة بولاية جندوبة ، اليوم الأحد، بفحوصات مجانية أمّنها لفائدتهم أطباء متطوّعون في عدّة اختصاصات بكلّ من المدرسة الإعدادية بني مطير ومركز رعاية الأمّ والطفل وطبّ الاسنان، وذلك في إطار قافلة صحيّة متعددة الاختصاصات نظمها نادي روتاراكت باردو الحنايا بالشراكة مع نادي روتاراكت تونس الخليج ووزارة الصحة ممثلة في الإدارة الجهوية للصحة بجندوبة. 

وقد تم تمكين الوافدين على القافلة من أدوية، ومن إجراء عدد من التحاليل المخبرية، بينما شملت الفحوصات اختصاصات طب الاسنان، والقلب الشرايين، وطب التوليد، وطب الأطفال، واختصاص المسالك البولية، وطب الغدد، واختصاص الاذن والأنف والحنجرة، واختصاص التغذية، وتحاليل مخبرية للتقصي حول سرطان القولون، وفق الكاتبة العامة لنادي روتاراكت باردو الحنايا مريم بريدي.

وأشارت بريدي، في تصريح لصحفي وكالة تونس افريقيا للأنباء، إلى أن ذات القافلة ستعود  إلى الجهة يوم 15 فيفري الجاري، وستخصّص لعدد من المناطق الحدودية بمعتمدية فرنانة، وفق تأكيدها.
ووفق ممثلي الجمعيّات المنظّمة وعدد من الأطباء، فان القافلة تهدف إلى الوصول إلى أكبرعدد ممكن من المواطنين غير القادرين على تحمّل مصاريف العلاج والتنقل، ودعم مجهودات وزارة الصحة في تقريب الخدمات الصحية من المرضى، والتوقّي من عدة أمراض محتملة، فضلا عن تحسيس المواطنين بضرورة القيام بتحاليل مخبرية دورية قادرة على أن توفّر لهم حماية ووقاية من أمراض مجهولة بالنسبة لهم.
الأحد 08 فيفري 2026 | 20 شعبان 1447
