"أ ب" عن مسؤول أمريكي: الحوثيون استهدفوا ناقلة نفط متجهة نحو قناة السويس

قال مسؤول أمريكي إن صاروخين أطلقا من مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن أخطآ إصابة ناقلة تجارية بالقرب من مضيق باب المندب اليوم الأربعاء.



وقال المسؤول، الذي تحدث شريطة تكتم هويته، إن سفينة حربية أمريكية أسقطت طائرة مسيرة يعتقد أنها تابعة للحوثيين كانت تحلق في اتجاهها خلال الحادث. وقال المسؤول إن أحدا لم يصب بأذى في الهجوم.





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وذكرت وكالة "الأسوشيتدبرس" أن السفينة المستهدفة، وهي ناقلة نفط وكيماويات ترفع علم جزر مارشال، كانت متجهة شمالا باتجاه قناة السويس قادمة من الهند، وعلى متنها طاقم أمني مسلح.



ووسعت الهجمات الأخيرة الحملة التي يشنها الحوثيون لاستهداف سفن بالقرب من مضيق باب المندب، ترتبط بعلاقات واضحة مع إسرائيل.



ومن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى تعريض شحنات البضائع والطاقة القادمة عبر قناة السويس للخطر، كما يزيد من اتساع التأثير الدولي للحرب بين إسرائيل وحماس المستعرة الآن في قطاع غزة.



ويأتي الهجوم أيضا بعد إصابة صاروخ أطلقه الحوثيون مساء الاثنين ناقلة ترفع علم النرويج في البحر الأحمر قبالة سواحل اليمن بالقرب من مضيق باب المندب.



المصدر: AP