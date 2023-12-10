اختفى ساعات قبل زواجه... وعُثر على جثته بعد 3 أشهر مقطوعة إلى جزئين

تقدّمت الأبحاث القضائية والأمنية، بعد العثور على جثة، متحللة، رُبط جزء منها إلى شجرة، وعُثر على الجزء الآخر منها على الأرض، في مكان منزوٍ، في مدينة القصرين، منتصف شهر نوفمبر المنقضي، قد أثبت أن الهالك هو شاب من متساكني مدينة القصرين. وكان المتوفى قد اختفى عن الأنظار، منذ ما يناهز الثلاثة أشهر، وبلّغت عائلته السلطات الأمنية عن اختفائه.





ووفق اذاعة موزاييك وبعد فتح بحث قضائي في أسباب الواقعة، وتعهيد فرقة الابحاث العدلية للحرس الوطني بالقصرين للتحقيق فيها، تبين أن الهالك كان قد اختفى عن الأنظار، أياما قليلة، قبل زواجه، وبعد ترتيب جزء كبير من إجراءات الزواج.



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وتتواصل التحقيقات في القضية، في انتظار ما ستكشف عنه بقية الأبحاث.



المصدر موزاييك