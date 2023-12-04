جيش الاحتلال يقر بمقتل 3 جنود ويواصل مجازره بغزة

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الاثنين شن غاراته على مناطق عدة بقطاع غزة، مخلفا عددا من الشهداء والجرحى والمفقودين، ضمن عدوانه على القطاع في يومه الـ59، كما أقر جيش الاحتلال اليوم بمقتل 3 من جنوده وإصابة رابع بجروح خطيرة في معارك شمال ووسط القطاع.



وأفاد مراسل الجزيرة بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن قصفا مدفعيا كثيفا، بالتزامن مع اشتباكات في أحياء الزيتون والشجاعية شرق مدينة غزة. كما قال المراسل إن شهيدا سقط على الأقل وأصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي على منزل في شارع النفق بمدينة غزة.





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وقبل ذلك، أفاد المراسل باستشهاد 3 من عناصر الدفاع المدني وإصابة آخرين إثر قصف إسرائيلي على شرق مدينة غزة، واستشهاد 3 وفقدان عدد من الفلسطينيين إثر غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في رفح جنوبي القطاع، كما استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون في بلدة القرارة، واستشهدت أيضا امرأة وأصيب 8 آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا وسط خان يونس جنوبي القطاع.



وأفاد مراسل الجزيرة باستشهاد طفل في غارة إسرائيلية على منزل بمخيم النصيرات وسط القطاع، مشيرا إلى استهداف قصف إسرائيلي ميدان فلسطين ومحيط المستشفى المعمداني وسط مدينة غزة، إلى جانب سقوط شهداء وجرحى بقصف الاحتلال منزلا مأهولا في مخيم جباليا شمالي القطاع.



كما ذكر المراسل استشهاد 5 مواطنين في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي مسجدا في حي الزيتون شرق غزة، مشيرا إلى أن قصفا آخر طال منزلا في شارع النفق في المدينة.



وارتكب الاحتلال الإسرائيلي خلال الـ24 ساعة الماضية مجازر عدة في جميع محافظات القطاع المحاصر عبر القصف العنيف لمنازل المواطنين دون سابق إنذار، إلى جانب استمرار استهداف المستشفيات، منها سقوط شهداء ومصابين في قصف استهدف -مساء الأحد- بوابة مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة.





وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن استهداف بوابة المستشفى تسبب في سقوط 4 شهداء و9 جرحى على الأقل، إلى جانب حالة من الذعر في صفوف المرضى والنازحين في المستشفى ومحيطه، حيث يوجد أكثر من 10 آلاف نازح كانوا قد التجؤوا للمستشفى طلبا للأمان.



كما أكد مدير عام وزارة الصحة في غزة منير البرش -في مقابلة مع الجزيرة- أن من بداخل مستشفى كمال عدوان باتوا محاصرين بعد انتشار قناصة على أسطح المباني المجاورة للمستشفى.



وأعلنت وزارة الصحة بالقطاع المحاصر أمس الأحد ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ بدايته إلى 15 ألفا و523 شهيدا، وارتفاع عدد المصابين إلى 41 ألفا و316 شخصا جروحهم متفاوتة.



وأوضح المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة انتشال 316 قتيلا و664 جريحا فقط من تحت الأنقاض ونقلهم إلى المستشفيات خلال الساعات الماضية لكن كثيرين آخرين ما زالوا تحت الأنقاض، مع تواصل حصيلة الضحايا في الارتفاع منذ انتهاء الهدنة المؤقتة.



المصدر : الجزيرة

