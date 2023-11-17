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تصفيات كاس العالم 2026- فوز المنتخب التونسي على ساو تومي - برينسيب 4- صفر

Publié le Vendredi 17 Novembre 2023 - 22:00 قراءة: 0 د, 17 ث
      
فاز المنتخب الوطني التونسي اليوم بملعب حمادي العقربي برادس على منتخب ساو تومي- برينسيب بنتيجة 4-صفر في افتتاح تصفيات كاس العالم 2026 ( المجموعة الثامنة)
وسجل اهداف المنتخب التونسي كل من ياسين مرياح د7 ويوسف المساكني د53 وحمزة رفيعة د79 وفراس بلعربي د88
ويسافر المنتخب التونسي لملاقاة منتخب مالاوي في الجولة الثانية من التصفيات يوم الثلاثاء المقبل


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