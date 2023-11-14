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جرحى إسرائيليين في قصف للقسام من قطاع غزة على تل أبيب ويافا

Publié le Mardi 14 Novembre 2023 - 16:35 قراءة: 0 د, 21 ث
      
دوت صافرات الإنذار في مناطق واسعة من تل أبيب الكبرى بعد انطلاق رشقات صاروخية من قطاع غزة..

وقالت كتائب القسام انها تقصف حاليا تل أبيب برشقة صاروخية "رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين".

...

ووردت بلاغات أولية عن سقوط صاروخ في بات يام في تل أبيب، وسط معلومات عن وجود جرحى. وأن ما لا يقل عن 3 اعتراضات جرت في سماء تل ابيب.

كما وردت أنباء عن سقوط صاروخ في يافا.


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