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اليوم خطاب جديد لنصر الله

Publié le Samedi 11 Novembre 2023 - 07:21 قراءة: 0 د, 35 ث
      
خطاب الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله اليوم السبت الساعة 14 بتوقيت تونس هي إطلالته الثانية منذ بداية العدوان على قطاع غزة، وتوتر الجبهة اللبنانية حيث ترى وسائل إعلام مقربة من الحزب أنه قد يذهب إلى التصعيد تزامنًا مع الأوضاع في غزة ويخالف ذلك آخرون.

ويخطب نصر الله بمناسبة يوم شهيد "حزب الله"، علما أن الحزب فقد العشرات من مقاتليه خلال العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان.

...

وتشهد الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة قصفًا متبادلًا بين جيش الاحتلال من جهة وحزب الله وفصائل فلسطينية في لبنان من جهة أخرى، وذلك منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة قبل أكثر من شهر والذي خلّف أكثر من عشرة آلاف شهيد حتى الآن...


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