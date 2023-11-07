"القسام" تعلن ارتفاع حصيلة الدبابات الإسرائيلية المدمرة في غزة من صباح اليوم إلى 11

وكالات - أعلنت كتائب "القسام" ارتفاع عدد الدبابات الإسرائيلية المدمرة في غزة من صباح اليوم إلى 11 بعد أن دمر مقاتلو الكتائب دبابتين أخريين.



وقالت الكتائب إن الدبابتين دمرتا على مشارف مخيم الشاطئ بقذيفة "الياسين 105" وعبوة العمل الفدائي.





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وكان الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف اليوم الثلاثاء، بغارات جوية عدة مواقع في شمال وجنوب قطاع غزة مع اشتباكات عند أطراف مخيم النصيرات وسط القطاع.



كما دارت اشتباكات عنيفة غرب مدينة غزة بمحيط مخيم الشاطئ وحي الكرامة، ترادفت مع استهدافات من قبل الطيران الإسرائيلي ومدفعيته في المكان بشكل مكثف جدا.



