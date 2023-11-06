"القسام" تستهدف حشودا للاحتلال وتدمر 5 آليات إسرائيلية

أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الاثنين، أن مقاتليها قصفوا حشودا لقوات الاحتلال المتوغلة شرق جحر الديك في قطاع غزة بقذائف هاون.



وقالت "القسام" في بيانات متتالية عبر قناتها في تطبيق "تليغرام"، إنها "دمرت 4 آليات صهيونية على مشارف مخيم الشاطئ وحي الشيخ رضوان بقذائف الياسين105".





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وأضافت أنها دمرت أيضا دبابة صهيونية متوغلة جنوب تل الهوا بقذيفة "الياسين105"، وأشارت إلى أن مقاتليها خاضوا اشتباكات ضارية الأحد شمال القطاع أسفرت عن مقتل عدد من جنود الاحتلال.



يأتي ذلك في وقت تتواصل فيه الاشتباكات المباشرة بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي على محاورة مختلفة من قطاع غزة منذ الثلاثاء الماضي.



وألحقت المقاومة في تصديها للتوغل الإسرائيلي خسائر واسعة في صفوف جيش الاحتلال، فيما أعلن هذا الأخير محاصرة مدينة غزة، بعد وصول آلياته إلى ساحل البحر في المنطقة الجنوبية.



وكان جيش الاحتلال، أعلن ارتفاع حصيلة قتلاه منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" إلى 341 قتيلا، والجرحى إلى 260 مصابا، مشيرا إلى أن عدد الجنود الذين قتلوا على أيدي المقاومة الفلسطينية في المعارك البرية في قطاع غزة بلغ 25.



ولليوم الحادي والثلاثين على التوالي، يواصل الاحتلال عدوانه على غزة؛ في محاولة لإبادة أشكال الحياة كافة في القطاع، وتهجير سكانه قسريا، عبر تعمده استهداف المناطق والأحياء السكنية وقوافل النازحين ومزودي الخدمات الطبية.



وأسفر القصف الإسرائيلي العنيف عن ارتقاء 9770 شهيدا؛ بينهم 4008 أطفال و2550 سيدة، فضلا عن إصابة أكثر من 24 ألفا آخرين بجروح مختلفة، وفقا لأحدث أرقام وزارة الصحة في غزة.