إسرائيل تقطع علاقاتها مع "سبيس إكس" بعد سماح الأخيرة باستخدام "ستارلينك" في غزة

أعلن وزير الاتصالات الإسرائيلي اليوم السبت أن تل أبيب ستقطع جميع العلاقات مع شركة "سبيس إكس" المملوكة لرجل الأعمال إيلون ماسك، بسبب سماح الأخير باستخدام أنظمة "ستارلينك" في غزة.



وانتقد وزير الاتصالات شلومو كاري رجل الأعمال الأمريكي على قراره، وقال: "ستستخدمها حماس [اتصالات الأقمار الصناعية ستارلينك] للقيام بأنشطة إرهابية. لا شك في ذلك، نحن نعرف، وماسك يعرف. سيقطع مكتبي كل العلاقات مع شركة سبيس إكس".





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وبعد انقطاع خدمات الاتصالات والانترنت عن قطاع غزة مساء أمس الجمعة، بسبب الغارات الإسرائيلية الضخمة والكثيفة، أعلن عدد من المؤسسات الدولية ووزارة الصحة الفلسطينية والهلال الأحمر الفلسطيني، أنهم لا يستطيعون تقديم أي خدمات في ظل انقطاع التواصل مع وحداتهم.



وأكدت شركة الاتصالات الفلسطينية "جوال"، مساء أمس الجمعة، الانقطاع الكامل لخدمات الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة، وذلك بعد إعلان إسرائيل توسيع عملياتها البرية في القطاع، وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاغاري، أن "القوات الإسرائيلية تعمل على توسيع نطاق المناورات البرية في قطاع غزة".



وسرعان ما أطلق النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي وتحديدا على منصة "إكس" المملوكة لإيلون ماسك، حملة تطالب رجل الأعمال الأمريكي بتزويد قطاع غزة بنظام "اتصالات الأقمار الصناعية ستارلينك" أسوة بما فعله في أوكرانيا.



واستجاب إيلون ماسك لمطالب النشطاء مؤكدا أنه سيوفر للمنظمات الدولية المعترف بها في قطاع غزة، إمكانية الوصول إلى اتصالات شبكة "ستارلينك" الفضائية.



وأوضح ماسك عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا): "ستوفر ستارلينك التواصل للمنظمات المعترف بها دوليا، التي تقدم المساعدة في غزة".



المصدر: RT