Lancement de la 16e édition du POESAM : candidatures ouvertes jusqu’au 10 mai

Communiqué de Presse -

Un concours dédié à l’innovation à impact





Deux étapes de sélection



Une opportunité pour les entrepreneurs



Modalités de participation



Orange a annoncé le lancement de la 16e édition du Prix Orange de l’Entrepreneur Social en Afrique et au Moyen-Orient (POESAM), un concours annuel visant à soutenir des projets innovants à fort impact social et environnemental, dans les 17 pays où le groupe est présent, dont la Tunisie.Depuis 2011, le POESAM récompense des start-up technologiques engagées dans des domaines variés tels que l’éducation, la santé, l’environnement ou encore l’agriculture, en lien avec les Objectifs de Développement Durable.Le concours est ouvert aux:* étudiants* salariés* entrepreneursâgés de plus de 21 ans, porteurs d’un projet créé depuis moins de cinq ans et ayant atteint au moins le stade de prototype ou d’expérimentation.Le processus de sélection se déroule en deux phases :Quatre prix seront attribués lors de la finale en Tunisie, dont un, lancé en partenariat avec Programme des Nations Unies pour le Développement, avec le soutien financier du Canada.Les lauréats nationaux accéderont à la finale internationale, où ils concourront avec des candidats issus de 16 autres pays de la région Afrique et Moyen-Orient. Quatre distinctions y seront également décernées, dont un Prix Féminin international.Considéré comme un véritable tremplin, le POESAM offre aux participants la possibilité de valoriser leurs projets et de remporter des prix pouvant atteindre l’équivalent deLes candidatures sont ouvertes jusqu’auvia la plateforme officielle du concours.