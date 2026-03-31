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Lancement de la 16e édition du POESAM : candidatures ouvertes jusqu’au 10 mai

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Bookmark article    Publié le Mardi 31 Mars 2026 - 20:52 Lecture 1 min, 20 sec
      
Communiqué de Presse - Orange a annoncé le lancement de la 16e édition du Prix Orange de l’Entrepreneur Social en Afrique et au Moyen-Orient (POESAM), un concours annuel visant à soutenir des projets innovants à fort impact social et environnemental, dans les 17 pays où le groupe est présent, dont la Tunisie.

Un concours dédié à l’innovation à impact

Depuis 2011, le POESAM récompense des start-up technologiques engagées dans des domaines variés tels que l’éducation, la santé, l’environnement ou encore l’agriculture, en lien avec les Objectifs de Développement Durable.

Le concours est ouvert aux:


* étudiants
* salariés
* entrepreneurs

âgés de plus de 21 ans, porteurs d’un projet créé depuis moins de cinq ans et ayant atteint au moins le stade de prototype ou d’expérimentation.

Deux étapes de sélection

Le processus de sélection se déroule en deux phases :

* Étape nationale :
Quatre prix seront attribués lors de la finale en Tunisie, dont un Prix Féminin, lancé en partenariat avec Programme des Nations Unies pour le Développement, avec le soutien financier du Canada.

* Étape internationale :
Les lauréats nationaux accéderont à la finale internationale, où ils concourront avec des candidats issus de 16 autres pays de la région Afrique et Moyen-Orient. Quatre distinctions y seront également décernées, dont un Prix Féminin international.

Une opportunité pour les entrepreneurs

Considéré comme un véritable tremplin, le POESAM offre aux participants la possibilité de valoriser leurs projets et de remporter des prix pouvant atteindre l’équivalent de 25 000 euros.

Modalités de participation

Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 10 mai 2026 via la plateforme officielle du concours.
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