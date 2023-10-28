دوت صافرات الانذار عشية اليوم في تل أبيب وضواحيها وعسقلان بعد إطلاق رشقات صاروخية جديدة من قطاع غزة.



وأعلنت كتائب القسام في وقت سابق قصف "ديمونا" برشقة صاروخية "ردا على الجرائم ضد المدنيين" في قطاع غزة، حيث دوت صفارات الإنذار في مناطق غلاف غزة وديمونة والنقب جنوب إسرائيل.





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وافادت وسائل إعلام عبرية بوقوع 6 انفجارات شديدة في ديمونا ومحيطها.