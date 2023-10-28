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كتائب القسام تقصف تل أبيب وضواحيها وعسقلان و"ديمونا" جنوب إسرائيل برشقات صاروخية متتالية

Publié le Samedi 28 Octobre 2023 - 16:35 قراءة: 0 د, 17 ث
      
دوت صافرات الانذار عشية اليوم في تل أبيب وضواحيها وعسقلان بعد إطلاق رشقات صاروخية جديدة من قطاع غزة.

وأعلنت كتائب القسام في وقت سابق قصف "ديمونا" برشقة صاروخية "ردا على الجرائم ضد المدنيين" في قطاع غزة، حيث دوت صفارات الإنذار في مناطق غلاف غزة وديمونة والنقب جنوب إسرائيل.

...

وافادت وسائل إعلام عبرية بوقوع 6 انفجارات شديدة في ديمونا ومحيطها.


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