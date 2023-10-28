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مصر.. مقتل 32 شخصا جراء حادث سير مروع في محافظة البحيرة

Publié le Samedi 28 Octobre 2023 - 13:16 قراءة: 0 د, 57 ث
      
وكالات - لقي 32 شخصا مصرعهم اليوم السبت جراء حادث سير مروع في محافظة البحيرة المصرية.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان رفع حالة الاستعداد في مستشفيات محافظة البحيرة للتعامل مع مصابي حادث اصطدام حافلة ركاب وعدد من السيارات، واشتعال بعضها على طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي في محيط منطقة وادي النطرون قبل الطريق الدولي باتجاه القاهرة.

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وصرح حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة بأن الحادث أسفر عن ومصرع 32 شخصا وإصابة 63 آخرين تم نقل 53 منهم إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد بوادي النطرون، بينما تم نقل 7 آخرين إلى مستشفى غرب النوبارية المركزي، وتقديم الإسعافات لثلاثة مصابين في موقع الحادث، مع استمرار المتابعة.

وذكرت صحيفة "الأهرام" أن التحقيقات الأولية كشفت عن أن الحادث نتج عن تسرب زيت من سيارة في أثناء سيرها على الطريق الصحراوي ما أدى إلى انزلاق وتصادم عدد كبير من السيارات واشتعال النيران في بعضها.

من جهته، أفاد موقع "المصري اليوم" بأن سوء حالة الطقس وانتشار الشبورة المائية في الصباح تسبب في وقوع الحادث المروع أمام مدخل قرية الشجاعة على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوب السريع فب منطقة النوبارية بمحافظة البحيرة.

وتداول مدونون وأشخاص كانوا بالمكان لحظة وقوع الحادث، صورا ومقاطع فيديو وثقت الكارثة.




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