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القسّام تطلق سراح محتجزتين أميركيتين بوساطة قطرية

Publié le Vendredi 20 Octobre 2023 - 19:28 قراءة: 1 د, 24 ث
      
وكالات - قال أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب عز الدين القسام إن الكتائب أطلقت سراح محتجزتين أميركيتين لـ"دواع إنسانية" استجابة لجهود وساطة قطرية.

وأضاف أبو عبيدة -في بيان اليوم الجمعة- أن إطلاق المحتجزتين (أم وابنتها) يأتي "لنُثبِت للشعب الأميركي والعالم أن ادعاءات (الرئيس الأميركي جو) بايدن وإدارته الفاشيّة هي ادعاءات كاذبة لا أساس لها من الصحة".

...

ونقلت وكالة رويترز عن تلفزيون إسرائيلي أن تل أبيب أكدت إطلاق كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- المحتجزتيْن.

وقال مصدر لرويترز إن المحتجزتين اللتين موجودتان حاليا لدى اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بحث مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني -الجمعة الماضية في الدوحة- تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وتداعيات الوضع الإنساني هناك.

وقال بلينكن إنه أعرب خلال لقائه بأمير دولة قطر عن تقديره لجهود الدوحة في تأمين عودة الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس.

كما أكد أمير دولة قطر لبلينكن على أهمية بذل الجهود لخفض التصعيد، وفتح الممرات الآمنة إلى قطاع غزة للإغاثة والجهود الإنسانية، وضمان عدم اتساع رقعة العنف إقليميا، كما أكد الشيخ تميم على موقف قطر الثابت بإدانة استهداف المدنيين.

وفجر 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أطلقت كتائب القسام الجناح وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية طوفان الأقصى، ردا على اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة.

وتقول حماس إن لديها 200 أسيرا، بينما تحتجز فصائل مقاومة أخرى في القطاع 50 آخرين. وقالت إن أكثر من 20 محتجزا قتلوا في الغارات الجوية الإسرائيلية لكنها لم تقدم أي تفاصيل أخرى.

وشنت إسرائيل هجوما متواصلا على غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها وأسقطت آلاف القتلى والجرحى من المدنيين الفلسطينيين.

وتقول إسرائيل إنها لن تنهي حصارها الكامل للقطاع ما لم يُطلق سراح المحتجزين الإسرائيليين.


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