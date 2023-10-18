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صحة غزة: أكثر من 3200 شهيد و11 ألف جريح في غزة جراء القصف الإسرائيلي

Publié le Mercredi 18 Octobre 2023 - 06:27 قراءة: 0 د, 27 ث
      
أعلنت وزارة الصحة بغزة ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع إلى أكثر من 3200 قتيل، و11 ألف جريح معظمهم من الأطفال والنساء.

وكانت طائرات الجيش الإسرائيلي استهدفت مستشفى "المعمداني" وسط مدينة غزة، مخلفة 500 شهيد على الأقل وعشرات الجرحى في مجزرة جديدة.

...

وأعلن مدير مستشفى الشفاء بقطاع غزة، أن الوضع في جميع مستشفيات قطاع غزة خرج عن السيطرة تماما جراء القصف الإسرائيلي.

وذكرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" يوم الثلاثاء، أن ستة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب العشرات إثر تعرض إحدى مدارسها في قطاع غزة لقصف إسرائيلي.


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