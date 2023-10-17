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رئيس الوزراء الكندي : ’’استهداف اسرائيل لمستشفى المعمداني أمر مروع وغير مقبول على الإطلاق’’

Publié le Mardi 17 Octobre 2023 - 20:20 قراءة: 1 د, 13 ث
      
وصف رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو يوم الثلاثاء الغارة التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على مستشفى في غزة بأنها أمر «مروع وغير مقبول على الإطلاق». وقال ترودو للصحفيين إنه «من غير المقبول قصف مستشفى».

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الثلاثاء، استشهاد أكثر من 500 شخص على الأقل جراء القصف الإسرائيلي لمستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، أثناء تواجد آلاف المواطنين النازحين.
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أكثر من 500 شهيد من النازحين
وأفادت الوزارة، في بيان، بوقوع أكثر من 500 شهيد من النازحين الذين قصفهم الاحتلال في ساحة المستشفى في وسط قطاع غزة، مشيرة إلى أن هناك مئات تحت الأنقاض.

من جانبها دانت مصر «بأشد العبارات»، في بيان صادر عن وزارة الخارجية مساء يوم الثلاثاء، القصف الإسرائيلي لمستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة والذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين في غزة.

انتهاك خطير لأحكام القانون الدولي والإنساني
واعتبرت مصر هذا «القصف المتعمد لمنشآت وأهداف مدنية انتهاكًا خطيرًا لأحكام القانون الدولي والإنساني ولأبسط قيم الإنسانية»، مطالبة الاحتلال بالوقف الفوري لسياسات العقاب الجماعي ضد أهالي قطاع غزة.

وطالبت مصر «جميع دول العالم، لا سيما الدول الكبرى وذات التأثير، بالتدخل لوقف هذه الانتهاكات وإدانتها بلا مواربة»، مطالبة «إسرائيل» بالتوقف عن استهداف محيط معبر رفح لتمكين مصر ومن يرغب من باقي الدول والمنظمات الدولية والإغاثية لإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة في أسرع وقت.


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