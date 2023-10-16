حصيلة جديدة.. الجيش الإسرائيلي يعلن عدد الرهائن لدى حماس

وكالات - أكد الجيش الإسرائيلي، الإثنين، أن عدد الرهائن المحتجزين لدى حماس في قطاع غزة وصل إلى 199 شخصا.



ويحمل هذا الإعلان حصيلة جديدة للرهائن، بعد 10 أيام من الهجوم المباغت الذي شنته حركة حماس على إسرائيل.





...



وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري في مؤتمر صحفي: "أخطرنا عائلات 199 رهينة".





وكانت إسرائيل أعلنت سابقا وجود 155 رهينة لدى حماس.



ومن جهة أخرى، أعلن هغاري مقتل ما لا يقل عن 291 عسكريا إسرائيليا، منذ بدء هجوم حماس.



وكانت إسرائيل أكدت مقتل نحو 1400 شخص في هجمات حماس، وإصابة الآلاف.