عشرات الشاحنات التي تنقل مساعدات إلى قطاع غزة تنتظر عند معبر رفح الحدودي مع مصر

فرانس 24 - بينما تواصل إسرائيل استعدادها لعملية برية وشيكة في غزة، لا تزال عشرات الشاحنات التي تنقل مساعدات إلى القطاع المحاصر تصطف أمام معبر رفح الحدودي بشمال شرق مصر المغلق موقتا. واشترطت السلطات المصرية وصول مساعدات الإغاثة إلى غزة قبل السماح للأجانب الموجودين في القطاع المحاصر بالخروج منه عبر المعبر.



في انتظار السماح لها بدخول الأراضي الفلسطينية، وفيما يتواصل القصف الإسرائيلي على غزة وما يترت عنه من نزوح للمدنيين، لا تزال عشرات الشاحنات التي تنقل مساعدات إلى القطاع المحاصر تصطف أمام معبر رفح الحدودي (شمال سيناء شمال شرق مصر) المغلق موقتا.



في انتظار السماح لها بدخول الأراضي الفلسطينية، وفيما يتواصل القصف الإسرائيلي على غزة وما يترت عنه من نزوح للمدنيين، لا تزال عشرات الشاحنات التي تنقل مساعدات إلى القطاع المحاصر تصطف أمام معبر رفح الحدودي (شمال سيناء شمال شرق مصر) المغلق موقتا.

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وبدأت مصر بتلقي شحنات المساعدات الموجهة إلى قطاع غزة، منذ الخميس، بعدما خصصت مطار العريش بشمال سيناء لهذا الغرض. وهي تستعد لإرسال قافلة تضم 100 شاحنة تحمل ألف طن من المساعدات، كما وصلت شحنات من الأردن وتركيا والإمارات، بالإضافة إلى معدات طبية من منظمة الصحة العالمية تغطي احتياجات 300 ألف شخص في قطاع غزة.



وقد ربطت السلطات المصرية السماح للأجانب الموجودين في القطاع المحاصر بالخروج منه عبر معبر رفح الحدودي بضمان وصول مساعدات الإغاثة إلى غزة.



فرانس24/ أ ف ب